El president del grup parlamentari d'Unidas Podemos al Congrés, Jaume Asens , ha emplaçat el PSOE a "deixar de confiar" al PP i ha reclamat al seu soci que impulsi una reforma que permeti la renovació del Consell General del Poder Judicial (CGPJ ) sense els populars.

D'aquesta manera, el dirigent d'En Comú Podem ha tornat a reivindicar un canvi legislatiu que permeti nomenar nous vocals a l'òrgan de govern dels jutges mitjançant majoria absoluta, en cas de no ser possible la via de dos terços de la cambra com demana el seu espai des de fa temps.

En declaracions a RNE, Asens s'ha mostrat "pessimista" respecte a la reunió que mantindrà el president del Govern, Pedro Sánchez, amb el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, després de confirmar el president del CGPJ, Carlos Lesmes, que avui farà oficial la seva dimissió per a "no ser còmplice" amb la paràlisi que pateix la institució.

"Fa anys que diem al PP que cal complir la Constitució i sabem que no ho farà per pròpia voluntat. El PSOE ha de deixar de confiar que el PP complirà la Constitució perquè fa molt de temps que està enrocat fins que no guanyin les eleccions i tornin al poder", ha reblat Asens.

Per tant, el representant del grup confederal ha tornat a posar sobre la taula una reforma del CGPJ per superar aquest bloqueig dels populars, al·ludint així a l'aposta que van fer el 2020 per habilitar la via d'elecció de vocals per majoria absoluta, que garanteix la "una pluralitat més àmplia que la del PP" en requerir-se el concurs d'almenys la meitat dels grups polítics del Congrés.

Finalment, Asens ha assenyalat que la renúncia de Lesmes és "una bufetada a la cara" als vocals conservadors del CGPJ que, al seu parer, incompleixen de "manera descarada" la llei amb la seva negativa a nomenar dos magistrats el Tribunal Constitucional que li demanda la llei, continuant així el seu "comportament sediciós". I és que, al seu parer, aquests representants amb mandat caducat també haurien de dimitir.