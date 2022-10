Sánchez defensa aquest dijous al Congrés les seves mesures anticrisi i explicarà la cimera europea de Praga | @ep

El president del Govern, Pedro Sánchez, acudirà aquest dijous al Congrés dels Diputats per informar sobre la cimera europea celebrada a Praga la setmana passada i les mesures del Govern per afrontar la crisi derivada de la guerra d' Ucraïna .

Moncloa va sol·licitar la compareixença de Sánchez amb l'objectiu de donar compte al Ple del Congrés "de la reunió del Consell Europeu del 7 d'octubre , i per informar sobre les mesures econòmiques i socials adoptades pel Govern per donar resposta a la crisi provocada per la guerra a Ucraïna", segons recull l'escrit registrat i al qual va tenir accés Europa Press.

Sánchez donarà compte per tant del Consell informal que va tenir lloc a Praga (República Txeca) i que va girar al voltant de l'energia, la guerra a Ucraïna i la situació econòmica a Europa. Allà, Sánchez es va mostrar convençut que hi haurà un acord amb França per a la construcció del gasoducte Midcat , que hauria de connectar la península ibèrica amb la resta d'Europa a través dels Pirineus .

Així, ha traslladat que "abans o després" s'arribarà a un acord sobre la construcció d'aquesta infraestructura "que aconsegueixi casar totes les sensibilitats i preocupacions que té França", que fins ara ha estat el principal detractor del projecte.

En aquesta cimera també va confirmar que es reunirà a París amb Macron i el primer ministre de Portugal, António Costa, abans que se celebri el proper Consell Europeu --previst per al 20 i 21 d'octubre-- per abordar no només les interconnexions gasístiques , sinó també les interconnexions d'hidrogen i les elèctriques.

REFORMA FISCAL I PRESSUPOSTOS

En la compareixença al Congrés , Sánchez parlarà també de les mesures anticrisi que ha posat en marxa el seu Govern i per tant, és previsible que tracti assumptes com la reforma fiscal anunciada, les ajudes socials, el pla d'estalvi energètic i les línies generals de els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE), el projecte de llei del qual va presentar el Govern la setmana passada.

Sánchez també compareixerà al Senat el proper dimarts 18 d'octubre. Allà confrontarà amb el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, i la seva intervenció se centrarà al voltant de la fiscalitat i la protecció de l' Estat de Benestar , després que els socis del Govern arribessin a un acord sobre un gravamen a les grans fortunes, més gran tributació a les rendes de capital i millores via IRPF per a rendes baixes.

Aquesta intervenció es produeix, a més, després que Sánchez i Feijóo es reunissin aquest dilluns a La Moncloa durant tres hores, en una trobada convocada pel cap de l'Executiu, després de la dimissió del president del Consell General del Poder Judicial i del Tribunal Suprem, Carlos Lesmes.

PSOE PRESUM DE LA "VOCACIÓ RADICALMENT DEMOCRÀTICA" DE SÁNCHEZ

Per al PSOE la doble compareixença de Sánchez demostra que té una "vocació oberta i radicalment democràtica", segons va assenyalar la setmana passada el portaveu socialista al Congrés, Patxi López, després de conèixer-se la data en què el cap de l' Executiu aniria al Congrés . En aquell moment ha explicat que l'objectiu és "contrastar" les seves mesures amb les de la resta de grups, "si n'hi ha, més enllà de baixar els impostos als rics".

En roda de premsa a la Cambra Baixa, el portaveu del PSOE va reivindicar les polítiques del Govern i va assegurar que els ciutadans les reben de manera positiva. "El president vol venir a explicar-les amb detall perquè les coses no cauen del cel", va reblar.