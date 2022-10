Garzón: el Govern ha de blindar "el poder adquisitiu de les famílies treballadores" davant de la crisi | @ep

El ministre de Consum, Alberto Garzón, ha dit que el Govern ha de blindar "el poder adquisitiu de les famílies treballadores" davant la crisi amb mesures com la pujada del salari mínim interprofessional, i ha lamentat que el president de la Confederació d'Organitzacions Empresarials ( CEOE), Antonio Garamendi, rebutja negociar una clàusula que els reguli.

Ho ha dit aquest diumenge durant la jornada familiar 'La Saludable' , organitzada per la Gasol Fundation juntament amb el Ministeri de Consum amb motiu del Dia Mundial de l'Alimentació.

Sobre les negociacions per a la renovació del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) , ha acusat el PP de "continuar donant mostres que no està interessat a complir la llei" i ha reclamat canviar l'actual composició sobre la base de les noves majories que existeixen al Congrés , ha dit.

Ha dit que el paquet de mesures anunciades pel president del Govern, Pedro Sánchez, davant de la crisi energètica seran "benvingudes" per la Comissió Europea perquè suposen una protecció per a les famílies treballadores i, en les seves paraules, perquè Espanya està sent un país exemplar en el marc de tots els països de la Unió Europea.

'SUMAR' DE IOLANDA DÍAZ



També ha assegurat que des del seu partit, Izquierda Unida , recolzen el projecte ' Sumar ' de la vicepresidenta i ministra Yolanda Díaz , i ha recordat que és una iniciativa que va “més enllà de partits i incorpora a la ciutadania que vol veure que la política funciona".

Ha recalcat la importància de celebrar jornades familiars com la d'aquest diumenge per promoure pràctiques saludables diàries entre els més petits, i no abandonar la dieta mediterrània, "que s'està perdent en benefici d'altres productes que la ciència ha demostrat que són perjudicials per a els nens".

'La Saludable' ofereix activitats relacionades amb l'alimentació saludable, el somni, el benestar emocional i l'activitat física i l'esport, i compta amb la participació dels cuiners Joan Roca i Juan Llorca i de l'influencer Javifreestyler, entre d'altres destacades personalitats.