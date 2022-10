Aragonès, durant una de les intervencions. Foto: Europa Press

El president de la Generalitat, Pere Aragonès , ha assegurat aquest dimecres 19 d'octubre que sempre tindrà la mà estesa a Junts per arribar a acords al Parlament i li ha advertit que serà "molt pesat" perquè aprovin els pressupostos de la Generalitat del 2023.

Al torn de rèplica als grups durant la seva compareixença davant el ple del Parlament per informar sobre els canvis al Govern després de la sortida de Junts, ha insistit que, si els pressupostos "eren bons fa 10 dies" quan els va elaborar l'exconseller d'Economia Jaume Giró, han de facilitar que se'n surtin.

Aragonès ha retreu a Junts que el responsabilitzin a ell de la seva sortida del Govern. "Vostès van fer una consulta. No vaig votar jo la consulta de Junts per sortir del Govern", ha dit, acusant-los de no haver-lo recolzat a la taula de diàleg amb el Govern central per aconseguir un referèndum, però espera que en el futur sí que recolzin a l'Executiu en aquest assumpte.

També ha preguntat a Junts si "participaran del bloqueig o de les solucions", i els ha recriminat que qüestionin el compromís de l'Executiu amb l'independentisme, que creu que ha crescut quan ha sabut sumar nous sectors.

El president català ha deixat clar que no pensa convocar eleccions en el moment econòmic i social actual perquè creu que la ciutadania "no es mereix anar pel carrer i veure els cartells d'una nova campanya electoral per veure si llençant els daus el resultat surt un poc diferent, no gaire, i algú pot tenir alguna altra oportunitat”.

Ha reconegut que serà difícil arribar a acords en aquesta nova etapa del Govern en solitari d'ERC però ha mostrat la convicció que, negociant mesura a mida, aconseguiran les majories necessàries. "Crec que és el que la ciutadania ens demana", ha dit.