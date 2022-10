Exdirigent de CDC, David Madí / @EP

El Jutjat Penal 23 de Barcelona ha condemnat l'exdirigent de CDC, David Madí, a 14 mesos de presó i una multa de 219.750 euros després del judici contra ell i set acusats més per una trama de factures falses el 2011 en què va participar com a cooperador necessari per defraudar a Hisenda.

Segons ha avançat 'El Mundo' , la jutgessa ha condemnat Madí com a cooperador necessari en dos delictes contra Hisenda en concurs amb altres delictes de falsedat documental.

El judici es va celebrar a finals de juliol i la Fiscalia va demanar una condemna de dos anys de presó per a Madí al considerar que dos mercantils que administrava --IKI Cat XXI i Nubul Consulting-- i les empreses de sis acusats més van fer de "factureres" per a la productora audiviosual Triacom en fer factures falses a la productora perquè pogués defraudar l'IVA i l'impost de societats.

En canvi, Madí va negar al judici l'existència d'aquesta trama de factures falses i en va canviar va defensar que va fer feines de consultoria i assessorament per a Triacom.

Per part seva, l'exadministrador de Triacom Oriol Carbó va confessar ja el 2017 el frau i el fiscal va rebaixar la petició de condemna per a ell, dels 11 mesos de presó que demanava inicialment als 8 mesos que va demanar en el tràmit de conclusions finals.

També va confessar l'exresponsable de l'empresa Hispart Juan Manuel Parra , i el fiscal també ha rebaixat la petició de pena per a ell: si escau, de dos anys de presó a un.