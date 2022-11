La portavoz del Govern, Patrícia Plaja. / @EP

El Govern ha culminat avui la remodelació del Govern, iniciada després de la sortida de l’Executiu de Junts per Catalunya, amb l’aprovació dels decrets de reestructuració de sis departaments. Com ja va assegurar el president Aragonès, “el país i el Govern no s’aturen”, així, el Govern ha afrontat “amb rapidesa” els canvis a l’Executiu “per continuar donant resposta a la crisi; per continuar impulsant les 4 transformacions a les quals ens vam comprometre a l’inici de la legislatura i per afrontar qüestions de fons com acabar amb la repressió i que Catalunya esdevingui un estat independent”, ha assegurat la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, durant la roda de premsa posterior al Consell Executiu.

En poc més de tres setmanes, ha volgut subratllar la portaveu, han pres possessió els nous consellers, s’han nomenat els secretaris generals i avui s’ha tancat la nova estructura de les conselleries de la Presidència, Empresa i Treball, Economia i Hisenda, Acció Exterior i Unió Europea, Territori i Drets Socials. Amb l’objectiu de reduir i simplificar l’estructura general, s’han eliminat una secretaria i 4 direccions generals.

MÉS INFORMACIÓ Illa avisa Aragonès que el PSC serà "exigent" en negociar els pressupostos catalans

Pel que fa a Presidència, amb la nova reestructuració, el Departament amplia de manera significativa les seves competències: entre les noves matèries que assumirà cal destacar les relacionades amb les telecomunicacions i transformació digital; les de transparència i bon govern; els processos electorals; la coordinació de les delegacions del Govern o les de Difusió.

En matèria de telecomunicacions i polítiques digitals, es crea la Secretaria de Telecomunicacions i Transformació Digital, que fins ara estaven adscrites a l’anterior departament de la Vicepresidència, Polítiques Digitals i Territori. “Tota l’acció política feta per aquest govern té, com no pot ser d’altra manera, una part importantíssima i pròpia en l’àmbit digital. És per això que tots i cadascun dels departaments en particular i tota la Generalitat en el seu conjunt integren les polítiques digitals com un àmbit més de treball i relació amb la ciutadania”, ha manifestat Plaja.

El Departament d’Empresa i Treball a banda de la Secretaria de Polítiques Digitals, que té com a principals objectius impulsar el desplegament i la integració de les tecnologies digitals en tots els àmbits de la societat catalana, també suma noves funcions i incorpora les competències relacionades amb la promoció i la defensa de la competència.

Per la seva banda, el Departament de Territori gestionarà de nou les polítiques d’habitatge, fins ara competència del Departament de Drets Socials. Al seu torn, aquest departament incorporarà polítiques relacionades amb el tercer sector.

Facilitats per obtenir la Prestació d'atenció social a les persones amb discapacitat (PUA)

Avui l’Executiu també ha modificat les condicions per accedir a la prestació d’atenció social a persones amb discapacitat (coneguda com a PUA) i a partir d’ara, “ha de ser més senzill que aquest col·lectiu pugui accedir als ajuts que la Generalitat posa a la seva disposició per adquirir productes de suport” ha aclarit la portaveu.

Aquest ajut econòmic s’adreça a les persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial per afrontar les despeses per l’adquisició de productes i actuacions que facilitin el seu dia a dia. A través de mesures compensatòries, l’objectiu dels PUA és millorar la qualitat de vida i fomentar la integració social de les persones amb discapacitat. Amb aquest conjunt de canvis en la normativa, que s’aplicaran a la convocatòria de 2023, es preveu incrementar el nombre de persones beneficiàries i simplificar la tramitació dels ajuts.

33 MILIONS D'EUROS PER A L'IMPULS DE LA RECERCA

El Govern també ha aprovat l’aportació de 33 milions d’euros per a l’impuls, la promoció, la transferència i la valorització de la recerca bàsica que es produeix a Catalunya. La iniciativa es vehicularà a través de l’Institut Català de Finances i el Fons Europeu d’Inversions en fons adreçats a les noves tecnologies i a la promoció d’iniciatives d’empreses emergents. Aquesta aportació es farà en diferents anualitats durant els exercicis pressupostaris del 2022 al 2027.

Amb aquest acord aprovat avui, a proposta dels departaments d’Economia i Hisenda, Recerca i Universitats i Empresa i Treball, el Govern dona un pas més en la “seva voluntat de crear un ecosistema d’innovació robust i competitiu”, potenciant el sistema de recerca bàsica excel·lent i la xarxa de talent -formada per universitats, institucions i empreses- que té Catalunya.

REGULACIÓ DE LA PRODUCCIÓ AGROALIMENTÀRIA ECOLÒGICA

El Govern ha aprovat avui el decret sobre la producció agroalimentària ecològica, que estableix les disposicions necessàries per assegurar el control de la producció ecològica a Catalunya, després d’adaptar-les a l’actual marc regulador de la Unió Europea.

La producció ecològica combina les millors pràctiques en matèria de medi ambient i clima, un elevat nivell de biodiversitat, la conservació dels recursos naturals i l’aplicació de normes exigents sobre benestar animal i sobre producció que responen a la demanda, expressada per un creixent nombre de consumidors, de productes obtinguts a partir de substàncies i processos naturals.

Arran de les diferents modificacions normatives, i especialment a causa de l’entrada en aplicació del nou marc europeu de la producció ecològica a la Unió Europea d’enguany, calia actualitzar novament el règim normatiu català de la producció agroalimentària ecològica.

Per tant, aquest decret ha de regular des del principi de la producció, fins que els aliments arriben al consumidor exercint el control de la posada en marxa de l’activitat, el règim de certificació o els controls d’etiquetatge, entre d’altres.

Els objectius i principis generals de la producció agroalimentària ecològica, i també els principis específics i les normes de producció dels diferents tipus de productes agraris i aliments ecològics estan regulats en normes de la Unió Europea, que van entrar en aplicació l’1 de gener d’aquest any 2022.