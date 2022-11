La comissió de l'estatut del diputat del Parlament ha iniciat aquest dijous el procediment per estudiar si sanciona el diputat de Junts Francesc de Dalmases sobre la base del Codi de Conducta del Parlament pel seu comportament al juliol amb la subdirectora del programa 'Faqs', Mònica Hernàndez , de TV3.

Presidida pel diputat Jaume Alonso-Cuevillas, la comissió ha d'analitzar si Dalmases, que ja va dimitir com a vicepresident de Junts per aquest cas, va incomplir el Codi de Conducta a què estan subjectes els electes, i serà la Mesa del Parlament la que decidirà si escau a sancionar Dalmases, que pot anar des d'una amonestació pública a una multa entre 600 i 12.000 euros.

Cuevillas havia demanat a la Mesa aclarir si la Comissió de l'Estatut del Diputat és competent per decidir quina informació té en compte per a aquest procediment sobre el Codi de Conducta, i l'òrgan rector del Parlament li va contestar dimecres que és competent per fer-ho.

Competeix així a la comissió decidir com es desenvoluparà el procediment --per exemple, si cita altres persones-- amb l'únic límit que ha de sentir obligatòriament en audiència el diputat afectat --ho pot fer a porta tancada--.

A més, ha de redactar un informe sobre la suposada vulneració del Codi de Conducta i elevar-lo a la Mesa, que és qui decideix si els fets són constitutius de vulneració i imposa, si escau, la sanció corresponent.

Després de la comissió, el debat de la qual s'ha celebrat a porta tancada, fonts parlamentàries han explicat que en l'obertura d'aquesta investigació han sol·licitat adjuntar a l'informe l'acta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) sobre l'actuació de Dalmases i la seva compareixença a comissió parlamentària.

En aquesta compareixença, Dalmases ha assegurat que ha tingut una discussió amb la subdirectora del programa però que no ha fet "cap amenaça" arran d'una entrevista a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, actualment suspesa.

A la comissió també han acordat un tràmit d'audiència perquè Dalmases comparegui, encara que tenint en compte que està de baixa i que es pot allargar "més d'un mes", podria fer-la per escrit i no necessàriament de manera oral.

CARTA DE DALMASOS

Precisament, el diputat de Junts ha enviat una carta a la comissió on exposa la seva versió dels fets, remetent-se a la seva compareixença parlamentària , però no s'ha admès en espera que s'adjuntin els informes sol·licitats per la comissió.

Cuevillas té previst redactar un esborrany de dictamen sobre el qual cada grup podrà fer correccions i esmenes, i una vegada s'aconsegueixi un redactat definitiu, s'elevarà a la Mesa perquè prengui una decisió final.

La voluntat, segons les fonts parlamentàries esmentades, és no demorar aquesta qüestió, i per això la comissió té previst tornar a reunir-se en un màxim de deu dies hàbils.

PRECEDENTS

"El debat no és si és aplicable o no el codi de conducta, sinó el fet que estem ventilant un procediment disciplinari des d'una comissió de naturalesa política", ha sostingut Cuevillas, que ha advertit que els precedents que marquin ara condicionaran el futur .

Segons la seva opinió, el més convenient és que la Mesa hagués aclarit el procediment de verificació de la vulneració del Codi de Conducta i el seu règim sancionador, sobre el qual té "més dubtes que certeses".

Cuevillas dubtava de si el rang normatiu del Codi de Conducta era suficient o no per procedir a possibles sancions així com l'abast que té la condició de diputat, i també ha defensat que en els procediments disciplinaris hi ha d'haver una gradació de les possibles sancions a aplicar per faltes lleus, mitjanes o greus.





DEBAT PARLAMENTARI

El diputat d' ERC Jordi Albert creu que el codi de conducta és "prou clar" i que tenen capacitat per verificar si els fets que examinen han tingut lloc, i ha reclamat més activitat a la comissió després de retreure que a l'ordre del dia abordin qüestions de l'any passat.

Des de la CUP , la diputada Eulàlia Reguant ha retret la dilatació de temes, i després d'admetre que el Codi de Conducta necessitava aclariments en ser la primera vegada que s'aplica, creu que ara han d'elaborar l'informe que correspongui: “Si cal es pot demanar assessorament als serveis de la Cambra, però no delegant la nostra tasca aquests serveis”.

Per part dels comuns, el diputat David Cid ha defensat que el Codi de Conducta està emparat pel reglament del Parlament, i ha demanat coherència als grups perquè "sembla que es prenguin decisions en funció dels casos 'adhoc".

El diputat del PSC-Units David Pérez ha reclamat que la feina de la comissió es faci de la manera més àgil possible, deixant clar que "cal fer-ho bé" perquè asseuran un precedent, i ha justificat que demanessin un informe a la Mesa per aclarir alguns dubtes sobre l'abast de la comissió.

"Em preocupa que el Parlament s'erigeixi com una mena de tribunal de la Santa Inquisició", ha advertit el diputat de Cs Nacho Martín Blanco, que considera que Dalmases ja ha patit prou escarni i càstig públic.

Per a la diputada del PP Lorena Roldán, és normal que apareguin "dubtes i llacunes" en l'aplicació del Codi Conducta tenint en compte que encara no s'ha aplicat i que asseuran un precedent amb el que decideixin.

La diputada de Vox Isabel Lázaro ha preguntat qui esgrimeix els motius pels quals un diputat ha de ser sancionat, al·legant que membres del seu grup parlamentari han estat objecte d'“insults” i altres qüestions, i si estan tipificats.

ALTRES PROCEDIMENTS

A la comissió també s'han abordat els procediments que afecten dos diputats de Vox, Ignacio Garriga i Alberto Tarradas-- per expressions dites en seu parlamentària i que presumptament van vulnerar el Codi de Conducta.

Les fonts parlamentàries han concretat que aquests procediments s'han deixat en suspens perquè han demanat un informe als serveis jurídics de la Cambra catalana perquè aclareixi qui té capacitat disciplinària en aquest cas.