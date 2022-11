La ministra d'Igualtat, Irene Montero / @EP

Pablo Iglesias va atacar directament Yolanda Díaz a l'acte de de la 'Uni de tardor' al Teatre Coliseum, demanant-li que "respectés" a Podem . Aquest atac frontal té un tema de fons: Irene Montero i el grup d'assessors. La formació lila volen que la ministra de Treball inclogui la ministra d'Igualtat com a 'número dos' a les llistes de les pròximes generals. ambien estan en joc el grup s'assessors i alts càrrecs que conformen l'equip de Montero.

Pablo Iglesias, a l'acte, va comentar públicament que era "estúpid" aspirar a liderar l'espai polític d'Unidas Podemos confiant en un hipotètic fracàs electoral a les properes eleccions municipals i autonòmiques. L'antic líder de Podem no va esmentar directament Yolanda Díaz , però es va sobreentendre que el dard anava cap a ella per ajudar Montero.

Podem desitja que Díaz assumeixi un pacte "entre partits" que "respecte" el llegat de Podem . El seu objectiu és que s'arribi a un acord entre Sumar i el partit lila per dividir-se els llocs a les llistes electorals per a les eleccions del 2023.

Podem desitja que Díaz sigui cap de llista en aquesta nova agrupació a Galícia, ia canvi, els morats lliurarien el lideratge nacional de la confluència. Això permetria que Irene Montero tingués un bon punt des d'on sortir, encara que les previsions no són del tot bones, ja que Yolanda Díaz està estudiant presentar-se per Madrid.

Si Montero no fos la líder electoral per Madrid, llavors Podem desitjaria que fos de número dos . "Quan diem que cal respectar Podem, ja que no diem res esbojarrat. No sé què sorprèn tant dir que aquesta força política que ha fet una feina molt important per a l'esquerra en 40 anys. No sé si hi ha algú que pensava que no hi ha que respectar -ho , però sí que diem que cal respectar-ho i en la configuració de qualsevol espai progressista Podem ha de ser força decisiva", comentava el coportaveu Javier Sánchez Serna.

Els desacords entre Podem i Sumar es basen en una batalla d'egos entre Irene Montero i Yolanda Díaz. Podem vol negociar el futur de tots els alts càrrecs, assessors i afins a Montero per poder negociar millor amb Díaz. " Hem d'apostar per confluir amb Sumar, però Podem ha de ser respectada" , concloïa Pablo Iglesias. Si no és així, la formació morada estaria disposada a allunyar-se, ja que tenen el convenciment que el PSOE també intervindrà per frenar les ambicions de la ministra de Treball.