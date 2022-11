Expresident de la Generalitat, Artur Mas / @EP

El Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) ha inadmès "per unanimitat" el recurs que va presentar l'expresident de la Generalitat de Catalunya Artur Mas contra el diari 'El Mundo' per presumpta vulneració del dret a l'honor.

Segons ha informat aquest dijous l'òrgan amb seu a Estrasburg, els magistrats han inadmès l'escrit després de considerar que Mas no va esgotar les vies legals als tribunals espanyols.



El cas es remunta al novembre del 2012, quan el diari va publicar una sèrie d'articles que, segons Mas, havia fet malbé la seva reputació. Aquesta publicació va tenir lloc en el marc de la campanya electoral per a la presidència a la Generalitat de Catalunya. 'El Mundo' va publicar que Mas tenia comptes bancaris a l'estranger en què s'haurien pagat suborns.



Espanya va al·legar davant del TEDH que l'expresident català podria haver interposat una acció legal als tribunals espanyols per demanar una correcció al diari o podria haver iniciat un procediment especial per protegir el seu dret a l'honor i obtenir una reparació pel suposat dany.



Ara, el tribunal ha explicat que com que Mas va optar per utilitzar "únicament" la via del dret penal, es va privar de la possibilitat d'obtenir reparació per la suposada vulneració dels seus drets a través d'un procediment civil.



Els magistrats han subratllat que, amb aquesta acció, Mas va limitar l?abast dels tribunals espanyols . Així doncs, han conclòs que l'expresident del Govern "no va poder demostrar" que Espanya li va oferir una protecció insuficient i que es van vulnerar els seus drets.