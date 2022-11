Aragonès, durant la compareixença. Foto: Europa Press

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha celebrat aquest divendres 11 de novembre que el delicte de la sedició "desapareix, queda eliminat" del Codi Penal però ha avisat que faran falta més passos per avançar en la desjudicialització del conflicte català.

MÉS INFORMACIÓ Pedro Sánchez anuncia que reformarà el delicte de sedició

Ho ha dit en una compareixença a la Galeria Gòtica del Palau de la Generalitat , després que dijous passat 10 el president del Govern, Pedro Sánchez, anunciés que PSOE i Unides Podem presentaran una iniciativa legislativa al Congrés per eliminar el delicte de sedició del Codi Penal i incloure un altre tipus de "desordres públics agreujats".

Aragonès ha assegurat que l'eliminació de la sedició és fruit d'un acord entre la Generalitat i el Govern, i ha defensat que ajuda els condemnats per l'1-O, ja que si el Tribunal Suprem va considerar que els fets del 2017 no eren desordres públics sinó que eren sedició, ara "no canviarà d'opinió".