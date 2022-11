Junqueras veu la derogació i la millora del delicte de desordres com a dos "grans èxits" | @ep

El líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha assegurat que “la supressió de la sedició i la millora del delicte de desordres públics són dos grans èxits”.

Ho ha dit en una entrevista a 'El Suplement' de Catalunya Ràdio aquest dissabte, després que dijous el president del Govern, Pedro Sánchez, anunciés que aquest divendres PSOE i Unides Podem presentaran una iniciativa legislativa al Congrés per eliminar el delicte de sedició del Codi Penal i incloure un altre tipus de "desordres públics agreujats".

Junqueras ha assegurat que aquesta iniciativa permetrà "que els aparells antidemocràtics de l'Estat tinguin menys eines per fer la seva feina antidemocràtica" i ha dit textualment que com menys possibilitats tingui el Tribunal Suprem per recargolar el dret, millor.

Tot i així, ha dit que descarta que els canvis al Codi Penal permetin facilitar extradicions i ha recordat que el Suprem "manté l'acusació de rebel·lió contra alguns exiliats", com la secretària general d'ERC, Marta Rovira.

DEMANA "ALINEAR-SE" PER APROVAR-LA AL CONGRÉS



Preguntat per si aquesta iniciativa permetrà que ERC faciliti aprovar els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) per al 2023, ha respost que "això ja es veurà, perquè cal veure exactament quan s'aprova" aquesta iniciativa legislativa al Congrés .

Ha dit que espera que la iniciativa per eliminar el delicte de sedició es pugui aprovar amb millores avalades per altres grups parlamentaris: “Alinear-se seria bo per a tots”.

VEU A ILLA "CADA DIA EN UNA POSICIÓ MÉS AGRIA"



I preguntat per si ERC buscaria ara el suport del PSC per aprovar els Pressupostos de la Generalitat per al 2023 , ha dit que això també depèn, i ha afegit que el líder del partit a Catalunya, Salvador Illa, “està cada dia en una posició més agra, perquè ell estava còmode amb les baralles dins del Govern i amb la repressió impune”.

Per això, ha condicionat que ERC busqui el suport del PSC per aprovar els comptes catalans a l'actitud dels socialistes a Catalunya , i ha afegit: “El PSC té un llarg camí per recórrer a l'hora de reconciliar-se amb la societat catalana”.