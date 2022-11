Aragonès, en una intervenció al Parlament. Foto: Europa Press

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja , ha explicat aquest dimarts 15 de novembre que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, compareixerà davant del Parlament per "donar totes les explicacions" sobre la derogació de la sedició i la reforma del Codi Penal . Ho ha dit en roda de premsa posterior al Consell Executiu, després que el president de Junts, Albert Batet, hagi reclamat al president que comparegui a la Cambra per aclarir la modificació del Codi Penal “per transparència, per respecte a la ciutadania i per respecte a les institucions".

Plaja també ha defensat que reformar el delicte de malversació "és necessari perquè cal poder fer tots els canvis possibles al Codi Penal que serveixin per limitar al màxim la judicialització política per part de l'Estat espanyol" .

Preguntada per com es farà aquesta modificació, ha insistit a mantenir la discreció de les negociacions. "Mentre durin les negociacions i sigui un tema que encara no està tancat hem de ser molt prudents", ha asseverat.

Tot i això, en la seva compareixença ha recalcat que aquesta reforma no té a veure amb la persecució de la corrupció, ja que assegura que en aquest aspecte el Govern sempre estarà compromès: "Quan es parla d'aquesta reforma no té res a veure en cap cas amb la corrupció o amb les persones que en benefici propi volen posar la mà a la caixa”.

Ha apuntat que aquesta modificació de la malversació està relacionada amb l'àmbit polític perquè considera que l'Estat ha utilitzat aquest delicte per "perseguir el moviment independentista" per despeses que no s'havien produït.

"PAS IMPORTANT"



A més, Plaja ha destacat que la derogació de la sedició no és una reforma, sinó que s'elimina aquest delicte del Codi Penal, i ha subratllat que és un “pas important” fruit de la negociació entre la Generalitat i el Govern de Pedro Sánchez.

"Algú pensa que l'Estat espanyol immobilista i repressiu fa passos de manera involuntària? No, les coses passen perquè qui vol que passin treballa, s'esforça, s'arremanga, es desgasta, dialoga i negocia amb la part que no està d'acord amb que passin. I s'acaben arribant a acords. Això és el que fa aquest Govern", ha reivindicat.

Després que sectors de l'independentisme, com Junts, CUP, Òmnium i l'ANC, hagin criticat el pacte sobre la reforma del Codi Penal, la portaveu de l'Executiu ha replicat que allò que reclamaven, que era que la sedició s'havia de derogar i no rebaixar les penes, ha passat després d'una negociació "discreta".

També ha argumentat que el delicte de desordres públics després de la reforma millora perquè, segons ell, s'han restringit els supòsits perquè es considerin desordres agreujats. "El que s'ha aconseguit és millor del que hi havia", ha dit.

Tot i això, ha defensat que no és el Codi Penal que voldria el Govern i que en qüestions que afecten l'independentisme els jutges ho interpreten amb "arbitrarietat".

Preguntada per quan es reunirà la taula de diàleg , ha contestat que encara no hi ha una data fixada però que serà en les properes setmanes per explicar els "avenços en matèria de desjudicialització" .