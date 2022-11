La condemna cau des dels vuit anys i mig de presó fins a sis i mig, a causa de la nova escala de càstigs que és menys dura en els casos d'agressió sexual amb accés carnal sense violència.

Davant d'una altra redució de condemna a Madrid en aplicació d'aquesta norma, la delegada del Govern per a la Violència de Gènere, Victoria Rosell, ha carregat les tintes contra una suposada "justícia masclista" mentre que la secretària d'Estat d'Igualtat, Ángela Rodríguez Pam , qüestiona els advocats que demanen reduccions davant la nova llei per utilitzar "propaganda masclista, un intent desesperat de la defensa".

La sentència de la Corunya està signada per tres homes, els magistrats José Antonio Varela Agrelo ( ponent), Fernando Alañón Olmedo i Carlos Suárez-Mira Rodríguez. També va estar a favor de la rebaixa de càstig la fiscalia, que estava representada a la causa per una dona.

La forquilla punitiva per als delictes sexuals sense violència o intimidació i amb accés carnal, com és el cas de Cambre, ha canviat. Ara té un mínim de menys anys, cosa que beneficiarà alguns delinqüents sexuals. Des de la part socialista del Govern ja han saltat missatges reclamant revisar el canvi legal, aprovat després d?una llarga polèmica aquest mateix vereà. L'objectiu de la reforma era penar totes les conductes contra la llibertat sexual de les altres persones, encara que no hi hagués ni accés carnal ni violència, conductes a què ara se'ls castiga amb 1 a 4 anys de presó, cosa que va obligar a modificar les forquilla de la pena per agressió sexual amb accés carnal sense violència.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galícia (TSXG), en aplicació de la reforma introduïda per la Llei 10/2022 de garantia integral de la llibertat sexual, i segons el criteri de la Fiscalia, ha rebaixat en dos anys la pena de presó imposada per l'Audiència Provincial de la Corunya a un home que va violar, a Cambre (La Corunya), una dona que va conèixer per la xarxa social Tinder.



L?acusat havia estat condemnat a sis anys de presó per cometre un delicte d?agressió sexual, a més de dos anys i mig de presó com a autor d?un altre delicte contra la intimitat, pena que no es modifica. D'aquesta manera, el TSXG fixa en sis anys i mig la pena imposada pels dos delictes.



ARGUMENTS DEL JUTGE

La Sala Civil i Penal explica a la resolució que comparteix amb el Ministeri Fiscal que, sent més favorable al reu, s'ha d'aplicar d'ofici la nova llei, que estableix en quatre anys la pena quan el delicte d'agressió sexual ha estat fixat en el grau mínim , tal com va determinar la sala d'instància.



El tribunal ha acceptat el relat de fets provats de la sentència recorreguda, que considera acreditat que l'acusat, de 18 anys, va quedar amb la víctima, de 20 anys, l'agost del 2020 a O Temple. Després d'estar en dos locals, van decidir fer una passejada, fins a arribar a un pont de vianants de fusta situat al final de la ria d'O Burgo.



Després de creuar-lo, "en una zona de berenador, quan ja havia enfosquit, poc il·luminada i solitària en aquelles hores", van començar a besar-se ia fer-se tocaments fins que el condemnat li va proposar mantenir relacions sexuals, i la dona es va negar perquè no tenien preservatiu.



Tot i això, l'investigat, segons la sentència judicial, la va violar, fent cas omís de les peticions que parés, arribant a dir-li que callés, "fins al punt que la víctima, no sent capaç de treure-s'ho de sobre, ja no va fer res, entrant en estat de xoc pel que estava succeint".



El TSXG descarta que hi hagi error en la valoració de la prova, ja que assegura que és "correcta, raonable i lògica". A més, considera provat que s'ha desvirtuat la presumpció d'innocència del condemnat en entendre que "hi ha prova suficient, de caràcter incriminatori, la qual va ser obtinguda amb respecte de les garanties del dret de defensa, i que ha estat valorada de forma racional pel tribunal".