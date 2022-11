Peu de Foto: Reunió de la Taula del Parlament Signatura: PARLAMENT/ @EP

La Mesa del Parlament per això ha demanat al Parlament europeu que suspengui la visita a Catalunya prevista per al 2023, que busca conèixer 'in situ' la situació sobre el castellà als centres escolars catalans.

El principal argument que utilitzen per evitar que vagi a Barcelona una delegació de la UE és que els motius de la visita "estan manipulats". Afirmen també que a Catalunya només el 32,4% de la població és catalanoparlant habitual i que aquest percentatge va disminuint, de manera que deixa el català en un "estat vulnerable".

L'altre argument és que la missió de l'Europarlament es produeix després d'una manipulació i que tot és degut a una campanya política engegada pel PP, Ciutadans i per l'entitat Assemblea per una Escola Bilingüe (AEB), que busca desprestigiar el català i victimitzar el castellà.

EL PSC INTENTAR CONVÈNCER ERC, JXCAT I LA CUP DE LA SOBIRÀNIA DEL PARLAMENT EUROPEU



Els dos representants del PSC a la Mesa, els únics no sobiranistes (els tres partits independentistes, ERC, JxCAT i CUP tenen representants), no van poder convèncer la resta de la inoportunitat de la petició atès que el Parlament europeu és un òrgan sobirà que entri les seves competències té enviar missions a les diferents parts del territori de la UE.



Maite Pagazaurtundua l'eurodiputada i vicepresidenta de la Comissió de Llibertats Civils, Justícia i Interior del Parlament Europeu, i el president del grup parlament de Cs al Parlament, Carlos Carrizosa, van enviar una carta a la presidenta de l'Europarlament, Roberta Metsola, alertant de la actitud dels independentistes. I li trasllada que la petició dels partits idependentistes "busca precisament evitar que el Parlament conegui la realitat de Catalunya, amb l'objectiu de continuar mantenint un règim en què des de fa diverses dècades s'imposa el català amb finalitats polítiques etnoidentitàries, eliminant l'espanyol com a llengua en què es pot impartir l'ensenyament”.



Els seus arguments es basen que la Constitució espanyola empara el multilingüisme, però segons Ciutadans, "la realitat és que hi ha famílies catalanes a les quals, al seu propi país, també se'ls prohibeix utilitzar el castellà, llengua materna de la meitat dels escolars , amb greus perjudicis per al seu aprofitament escolar, donant-li un tracte de llengua enemiga del català”.



La carta a la presidenta de l'Europarlament recorda també que hi ha sentències judicials que dictaminen que s'han de fer, almenys, el 25% de les classes en espanyol, “però són desoïdes deliberadament i sistemàticament i mostren una Administració regional que desacata les decisions del Tribunal Suprem i un Govern d?Espanya que deixa de fer".

A partir d'aquí, la carta denuncia l'"enginyeria jurídica" ideada per la Generalitat per no aplicar les sentències. Per a Ciutadans no hi ha cap territori on la majoria de la població no pot educar els seus fills en la seva llengua materna.