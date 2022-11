El president del Govern, Pedro Sánchez / @EP

Pedro Sánchez es convertirà en el primer president espanyol de la Internacional Socialista (IS) el proper cap de setmana al XXVI Congrés de l'organització . L'esdeveniment se celebrarà a Madrid entre els dies 25 i 27 de novembre, i marcarà una fita a la història de la formació, ja que un dirigent del PSOE no ha estat mai president ni secretari general.

La inauguració se celebrarà divendres a les 15.00 h. A la primera sessió, es procedirà a l'elecció de la Presidència, Secretaria General i Vicepresidències que conformaran el seu nou Presidium. En total, hi assistiran delegats i delegades de 132 partits socialistes, socialdemòcrates i laboristes de tot el món.

Més enllà de renovar la direcció de la IS, també pretenen "reflexionar sobre els desafiaments que afrontem avui i donar a conèixer les nostres propostes per fer-los front i així construir societats més equitatives, més solidàries i més sostenibles", tal com es pot llegir a un comunicat del PSOE. El Congrés fixarà, a més a més, les noves línies de la socialdemocràcia del futur.

El dissabte es debatran cinc àrees: a pau i la democràcia; la igualtat entre homes i dones; el canvi climàtic; una economia justa i inclusiva així com l'enfortiment dels drets laborals i els drets digitals.

Diumenge, el Congrés proclamarà finalment Sánchez com a president de la IS, oferint el discurs final de tancament.

D'altra banda, la Internacional Socialista de Dones se celebrarà aquest dimarts i dimecres, 22 i 23 de novembre, a la seu socialista. S'espera també que Pedro Sánchez vagi a la inauguració.