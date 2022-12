Borràs veu arbitrarietat en l'aplicació del reglament del Parlament|@EP

La presidenta de Junts, Laura Borràs , ha considerat que hi ha arbitrarietat en l'aplicació del reglament del Parlament en relació amb la seva persona, després que la Mesa rebutgés aplicar l'article 25.4 al diputat d' ERC Josep Maria Jové ia l'ara exdiputat Lluís Salvadó davant la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) d'obrir-los un judici oral pels preparatius de l'1-O.

"Hi ha una aplicació del 25.4 a la carta. És com s'aplica en aquest moment el reglament del Parlament . La voluntat de fer complir segons què al Parlament , canvia. No sé si canvia d'estiu a la tardor. Podríem dir que sí, que s'aplica un 25.4 d'estiu i un 25.4 de tardor", ha lamentat la també presidenta suspesa de les funcions a la Cambra en una entrevista d'Europa Press.

L'article 25.4 del reglament de la Cambra preveu la suspensió immediata dels diputats a què s'obre judici oral per delictes vinculats a la corrupció i, a finals de juliol, els representants de PSC, ERC i la CUP a la Mesa van acordar aplicar-lo a Borràs pel cas que té obert per a la seva gestió al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

Tot i això, en el cas que afecta Jove i Salvadó , els membres d' ERC, Junts i la CUP a la Mesa van votar en contra de suspendre'ls, i per tant d'aplicar-los l'article, i els socialistes es van abstenir.

"Per no aplicar-ho, s'ha dit que el fons de la qüestió era diferent. ¿No havíem quedat que no entràvem al fons de la qüestió'? Això evidencia l'arbitrarietat de la decisió i la voluntat de persecució política, i això és extraordinàriament greu", ha advertit.

Per a Borràs, l'aplicació de l'article esmentat és una "aberració democràtica, s'apliqui a qui s'apliqui", per la qual cosa defensa que s'ha d'eliminar del reglament de la Cambra.

A parer seu, l'article s'ha utilitzat contra ella però no s'hauria d'aplicar a ningú, i creu que Junts ha estat "coherent" amb aquesta posició en votar en contra de la possible suspensió de Jové i Salvadó .

"El reglament del Parlament hauria d'expulsar aquest article, que no respecta drets fonamentals. No ho diu Laura Borràs , ho diu Nacions Unides ", ha recalcat.

VERGÈS

Sobre la vicepresidenta del Parlament en funcions de presidenta, Alba Vergés , ha assegurat que no han mantingut contacte, encara que ha afegit que, si ella vol el seu consell, “ho tindrà sempre”.

"Però no ho ha fet així. De fet, últimament ja ni m'esmenta. Abans hi havia una cortesia mínima, que ara mateix tampoc no es produeix", ha retret Borràs , després de deixar clar que seguirà assistint als plens des de la tribuna de convidats per a evidenciar allò que, al seu parer, és una injustícia.

TREBALLA "PER LA UNITAT"

Com a presidenta de Junts, ha defensat que sempre ha treballat “per la unitat” en una formació que ha viscut diversos moments de crisi protagonitzats entre els seus partidaris i els del sector considerat més pragmàtic, que es vincula al secretari general, Jordi Turull.

"Sempre he apostat per integrar, mai per expulsar, per sumar i multiplicar. Perquè per restar i dividir ja tenim els nostres oponents", ha assenyalat.

CAS DALMASOS

En preguntar-li si s'ha sentit recolzada pel partit arran del cas del diputat Francesc de Dalmases , s'ha limitat a destacar que com a presidenta de Junts ha de donar suport a "tots" els seus integrants, sense voler afegir-hi res més.

Sí que veu evident que aquest cas s'ha utilitzat per "debilitar" el partit i la seva persona, cosa que considera que s'ha vist de manera clara i directa, en les seves paraules.

Després d'explicar que Dalmases s'està recuperant d'una "dolència cardíaca", ha evitat concretar quan es reincorporarà, destacant que serà el metge qui decidirà quan és el moment oportú per fer-ho.