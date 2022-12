Sant Jaume de Frontanyà, un dels municipis més petits de Catalunya. Foto: Google Maps

Després de no haver passat des del 2009, recentment la Generalitat ha anunciat que, a partir de l'any 2023, s'actualitzen les quantitats que perceben els alcaldes de municipis petits. En concret, la mesura afecta els regidors de localitats que tinguin un màxim de 2.000 habitants.

Cal assenyalar que a la majoria dels prop de 600 municipis catalans que compleixen aquests requisits, els alcaldes no tenen sou fixat, de manera que els seus ingressos són dietes per l'assistència a les Sessions Plenàries, Juntes de Govern o comissions, del tipus que sigui .

L'executiu que lidera Pere Aragonès ha aprovat un acord pel qual es determinen les quanties màximes de les compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments "perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals". El Govern explica que "per aquest motiu els increments proposats són diferents per als tres trams de població amb l'objectiu d'ajudar els ajuntaments més petits a arribar al Salari Mínim Interprofessional (SMI)".

Adjuntem el document del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública amb les darreres percepcions de tots els alcades i alcaldesses dels municipis d'Espanya.

D'aquesta manera, s'estableix que, mensualment, els imports màxims mensuals que es podrien percebre per dedicació completa al càrrec són:

- En municipis on visquin fins a 100 habitants: 947,78 euros.

- A municipis on visquin des de 101 a 500 habitants: 1.110,72 euros.

- A municipis on visquin des de 501 a 2.000 habitants: 1.531,75 euros.

Aquestes xifres, si s'extrapolen al màxim anual, serien:

- A municipis on visquin fins a 100 habitants: 11.373,38 euros.

- A municipis on visquin des de 101 a 500 habitants: 13.328,67 euros.

- A municipis on visquin des de 501 a 2.000 habitants: 18.381,01 euros.

POLÍTICS NO PROFESSIONALS

En un gran nombre de casos, aquests imports no es cobraran de manera total, ja que molts dels alcaldes i alcaldesses no es dediquen professionalment a la política (tot i que es presentin amb les sigles d'alguns partits d'àmbit català o fins i tot estatal).

En aquests casos, allò que perceben es pot considerar un complement (de major o menor import) al seu sou, que cobren per la seva principal activitat professional.