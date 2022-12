El ple solemne del Parlament per commemorar els 90 anys de la institució, aquest dimarts 13 de desembre de 2022. - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

El Parlament català ha commemorat aquest dimarts el 90è aniversari en una sessió solemne que s'ha celebrat a l'hemicicle i que ha comptat amb la presència dels expresident de la Generalitat Jordi Pujol, José Montilla i Artur Mas , que han assistit a la sessió des de les tribunes de la Cambra juntament amb expresidents del Parlament i exdiputats d'altres legislatures.

La sessió --que ha comptat amb representants de tots els grups parlamentaris excepte els de Vox-- ha començat cap a les 18 hores, amb la projecció del vídeo del discurs que va fer l'expresident de la Generalitat Francesc Macià a la sessió constitutiva del Parlament del 6 de desembre del 1932.

Després hi han intervingut la vicepresidenta del Parlament en funcions de presidenta, Alba Vergés, els grups parlamentaris i el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i ha finalitzat amb l'himne català dels Segadors.

En la seva intervenció, Aragonès ha reivindicat el paper de la Cambra catalana, que ha fet "avançar com mai Catalunya, que representa tota la Catalunya" i que ha buscat que tothom avanci i que els ciutadans catalans tinguin una vida millor, més fàcil i feliç, ha afirmat.

El president català ha sostingut que el Parlament ha viscut moments amargs, com la clausura durant els 40 anys de franquisme, i "moments de frustració, quan va veure com es retallava l'Estatut", i també ha esmentat l'empresonament de l'expresidenta de la Cambra Carme Forcadell després de l'1-O.

Però també ha destacat que ha viscut moments emocionants: "Malgrat que de vegades ens costi obrir camí, la llibertat i la democràcia s'acaben obrint pas", i ha recordat la sessió constitutiva de fa 90 anys, el restabliment de les institucions catalanes a 1980 i l'aprovació de l'Estatut.

"BASTIÓ DE LA DEMOCRÀCIA"



Per la seva banda, Vergés ha iniciat la sessió solemne recordant les paraules de l'expresident de la Generalitat Francesc Macià del 1932, ha repassat la història de la Cambra catalana des de llavors, i ha sostingut que el Parlament és “el bastió de la democràcia, que emana del poble, que tant va costar aconseguir com mantenir”.

El líder del PSC i cap de l'oposició, Salvador Illa , ha fet una crida a valorar l'autogovern de la Generalitat ia treballar amb autoexigència i ambició realista des de la cooperació, pensant a tot Catalunya i defensant el prestigi de les institucions: "Que aquests 90 anys siguin un estímul fructífer per encarar el futur de Catalunya i servir de la millor manera possible el nostre país”.

El president d' ERC al Parlament, Josep Maria Jové , ha lamentat que durant la història del Parlament el seu "anhel de sobirania ha estat encotillat, tutelat i sovint escapçat", però ha fet una crida a mantenir-se en la defensa de la llibertat nacional de Catalunya i escriure el guió de la utopia, ha dit textualment.

Des de Junts , Albert Batet ha defensat la tradició parlamentària de Catalunya i la lluita de les institucions catalanes per veure reconeguda la seva legitimitat, fins a la recuperació de la Generalitat el 1932: “Però el Parlament ha viscut molts anys tacats de foscor, com els fets del 34, com la guerra civil, com el franquisme o com l'article 155 de la Constitució”.

La diputada cupera Montserrat Vinyets ha reclamat que el Parlament torni a impulsar una llei de contenció de lloguers després d'haver estat tombada pel Tribunal Constitucional, i ha recordat que així es va fer el 1934 amb la llei de contractes de cultius: "La resposta del Parlament davant tanta inconstitucionalitat és no acatar les sentències sinó promulgar una nova llei igual o millor que les recorregudes per protegir els interessos dels rabasaires del segle XXI”.

CORDÓ SANITARI



Jéssica Albiach ( comuns ) ha posat en valor la tasca legislativa del Parlament en àmbits com l'habitatge, el canvi climàtic i la llengua i ha reivindicat com a "referent" el seu cordó sanitari davant l'extrema dreta, tot i que ha assenyalat que és una anomalia celebrar el seu 90è aniversari amb una Presidència en funcions, en al·lusió a la suspensió de la presidenta Laura Borràs, i que ha de continuar treballant per obrir-se a la societat.

El líder de Cs al Parlament, Carlos Carrizosa , ha assegurat que a l'expresident Pujol "cal retreure-li en nom de molts catalans la instauració d'una autèntica dictadura blanca, un règim que menysprea els catalans que tenen l'espanyol com a llengua materna", i ha reivindicat la figura de l?expresident de la Generalitat Josep Tarradellas.

Des del PP , Alejandro Fernández ha reivindicat el parlamentarisme i la democràcia representativa davant de la demagògia i els populismes: "Respecte és la paraula clau en un Parlament. Entre nosaltres, als nostres antecessors, a les pròpies normes d'aquesta institució. Que no tingui ningú dubta que és el millor respecte que podem donar a la democràcia”.