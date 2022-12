Façana del Congrés dels Diputats / @EP

Aquest dijous el Congrés celebrarà un nou ple extra per a l'aprovació de la proposició de llei impulsada pel PSOE i Unides Podem que suprimeix el delicte de sedició i modifica el de malversació. Es tracta de la tercera vegada que els impulsors de la iniciativa recorren a un ple extra per tramitar-lo, que es completarà en poc més d'un mes a la Cambra Baixa.

Els partits que formen part del Govern ja van recórrer a aquest mecanisme del ple extra al primer examen parlamentari de la iniciativa, quan es va votar la presa en consideració a la una del matí, i una setmana després van repetir per rebutjar els textos alternatius de PP , Vox, Cs, Junts i CUP.

Va ser el passat 11 de novembre quan el PSOE i Unides Podem van registrar la seva iniciativa, una proposició de llei orgànica de reforma del Codi Penal, cosa que els juristes anomenen 'La Constitució en negatiu'. En optar-se per aquesta via en lloc de per un projecte de llei del Govern, la norma va entrar a la Cambra sense que s'hi pronunciessin el Consell d'Estat ni el Consell General del Poder Judicial (CGPJ).

En aquest text no només s'aborda la fi del delicte de sedició pel qual van ser condemnats els líders del 'procés', sinó que també es trasposen directives europees sobre contraban d'armes de doble ús i s'hi inclou un agreujament de penes per ocultació de cadàver .

NOUS DELICTES, CANVIS EN ALTRES ÒRGANS I FINS A CONCILIACIÓ

A més, s'ha acabat incloent via esmenes un nou delicte d' enriquiment il·lícit , una reforma del de malversació, canvis que afecten tant CGPJ com el Tribunal Constitucional, i que busquen desbloquejar la renovació d'aquest últim, i fins i tot mesures per facilitar la conciliació de els professionals de la Justícia.

La proposició de llei va iniciar el seu camí el 14 de novembre, quan la Mesa del Congrés va donar el seu vistiplau només tres dies després que es registrés, i la va enviar al Govern per al tràmit de donar la seva conformitat.

L'Executiu compta amb 30 dies per exercir la seva capacitat de veto davant d'iniciatives legislatives que consideri que alteren la seva política pressupostària , sigui per minvament d'ingressos o per excés de despeses. Però aquesta vegada li van sobrar 29 dies per pronunciar-se i només 24 hores després que se li remetés la proposició de llei, l'Executiu va registrar el seu escrit de conformitat per a la tramitació.

CRÍTIQUES FORMALS DELS LLETRATS DEL CONGRÉS

Sí que hi va haver un informe dels lletrats de la Cambra que va posar molts peròs formals a la reacció de la iniciativa, recordant que ja hi havia en tramitació una altra reforma penal similar de transposició de legislació europea i que s'havia de canviar la denominació per deixar clar que la iniciativa suprimeix el delicte de sedició, no només que modifica el de desordres públics.

El debat de presa en consideració va tenir lloc el 24 de novembre en un primer ple extra que es va allargar fins a la una de la matinada. Aquí va començar formalment una tramitació exprés en què no només s'ha utilitzat l'anomenat procediment d'urgència (que implica escurçar els terminis a la meitat), sinó que s'ha recorregut fins a tres vegades aquesta fórmula de la convocatòria de nous plens quan els partidaris de la reforma xocaven amb la negativa del PP, Vox i Cs a retocar l?ordre del dia dels ja previstos per a la inclusió d?aquest tema.

A més, una vegada que el ple va acceptar tramitar la reforma, PSOE i Unides Podem van sumar forces a la Mesa del Congrés per escurçar encara més els terminis i donar només tres dies per presentar les esmenes de totalitat. Les van presentar PP, Vox, Cs, Junts i la CUP i es van debatre dos dies després, l?1 de desembre, en un altre ple extra.

A continuació, es va fixar el 9 de desembre com a topall per registrar les esmenes parcials i en paral·lel, la Mesa de la Comissió de Justícia, on el PSOE, Unides Podem i ERC sumen tres vots davant dels dos que té el PP, va decidir convocar per a tres dies després (aquest dilluns) la ponència per discutir a porta tancada aquestes esmenes a l'articulat.

MAJORIA ABSOLUTA ASSEGURADA

I aquest dimarts, en només una hora i mitja, la Comissió de Justícia va emetre el seu dictamen sobre la proposició de llei , quedant així llesta per al seu debat al Ple ja que, és una llei orgànica que necessita ser aprovada per majoria absoluta en sessió plenària.

En tot cas, veient els vots emesos a la Comissió de Justícia, els partits que sustenten el Govern compten amb suports suficients (ERC, PNB, PDeCAT) per superar aquest llistó dels 176 diputats.

Atès que no existia la unanimitat necessària per incloure el seu debat a l'ordre del dia de la sessió ja convocada per aquest dijous, s'ha tornat a recórrer a la convocatòria d'una nova sessió extra que tindrà com a únic punt l'aprovació del dictamen de la comissió .

AL SENAT, EL DIA DE LA LOTERIA

Un cop aprovada la llei, es remetrà al Senat, on també serà objecte duna tramitació accelerada. De fet, el pla és incloure la seva aprovació definitiva al Ple que la Cambra Alta té previst celebrar la setmana que ve, el dia 22 de desembre. De fet, el PP ja veu un intent de tapar la reforma penal en fer-la coincidir amb el sorteig de la Loteria.

I del Senat sortirà directa al BOE ja que el PSOE compta amb prou suport per no introduir modificacions a la Cambra Alta i així evitar que hagi de tornar al Congrés. Tot això seguint el full de ruta del Govern de coalició perquè la fi del delicte de secessió, el que va sustentar les condemnes dels líders del procés independentistes del 2017, pugui estar en vigor com més aviat millor.