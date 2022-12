Líder de Vox, Santiago Abascal / @EP

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha denunciat que els membres del Tribunal Constitucional han rebut aquest dijous "pressions intolerables" per ajornar el Ple que havia de decidir sobre la reforma penal de la sedició i ha alertat que Espanya viu "el moment més delicat" " de la seva democràcia, amb un Govern que "ha posat els peus dels cavalls" a "Espanya, la societat espanyola i la Constitució".



Abascal ha comparegut envoltat dels diputats de Vox al Congrés després de conèixer la decisió del Tribunal Constitucional d' ajornar dilluns el Ple extraordinari que ha de decidir sobre el recurs que ha presentat el PP per frenar la tramitació parlamentària de la reforma del mateix tribunal.



En aquest sentit, ha evitat criticar la decisió de l'Alt Tribunal i ha denunciat que els seus membres han estat sotmesos a "pressions" polítiques i mediàtiques que li han impedit decidir qüestions que creu que estaven "en la ment d'alguns magistrats".



"Els diputats del Congrés estem assistint en viu i en directe a un cop institucional, un cop a l'Estat de Dret i un cop a la Constitució ", ha alertat acusant el Govern de no creure en la democràcia, a la Constitució i estar "disposat a tot".

Davant d'aquesta situació, ha avançat que Vox seguirà treballant per presentar una moció de censura contra Pedro Sánchez , està estudiant la interposició de querelles davant el Tribunal Suprem i valorant tornar a convocar mobilitzacions ciutadanes.



A més, ha baixat el to de crítica amb el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, i ha celebrat que digués que els populars no votarien aquesta vegada en contra d'una moció de censura, malgrat que dilluns va dir que una abstenció demostrava "poc compromís". "És un pas que nosaltres saludem, jo respecto la seva estratègia i hem escoltat respecten la nostra. És un bon punt de partida per posar-nos d'acord i poder fer alguna cosa", ha dit aquest dijous Abascal.



Vox, ha assegurat, té "molt clar" que els jutges i els tribunals tenen "el deure, el dret i la responsabilitat" de vigilar el poder polític i recordar els polítics l'obligació de "complir les lleis i respectar els preceptes constitucionals" .



Tot i això, el Congrés vota aquest dijous tres qüestions "gravíssimes", com ha denunciat que són la derogació del delicte de sedició, la reforma del de malversació i la modificació que facilita la renovació del Tribunal Constitucional.



"Estem vivint el moment més delicat de la democràcia espanyola ", ha avisat dirigint-se als ciutadans per assegurar-los que Vox farà tot el que estigui a la mà per "impedir aquest cop institucional, censurar aquest Govern i assenyalar-lo davant l'opinió nacional i internacional ".



PARLAMENT "IL·LEGÍTIM"

Entre aquests mecanismes hi ha la moció de censura, que ha garantit que segueix endavant perquè "no hi caben mitges tintes". Tot i que ha evitat concretar terminis o candidats, ha insistit que és "ineludible" aquesta resposta i que el Parlament "s'hagi de retratar".



De fet, ja no ha dit només que Sánchez és un president il·legítim, sinó que ha elevat aquesta acusació al Parlament perquè creu que està aplicant decisions "amb les quals no van concórrer a les eleccions i són inconstitucionals".