Hemicicle del Congrés dels Diputats / @EP

El Consell d'Europa ha cridat l'atenció a Espanya per la falta de transparència a l'hora de donar part de les activitats dels grups de pressió amb els diputats. Al juliol, l'Oficina del Conflicte d'Interessos de les Corts va detectar que només 7 diputats havien publicat les reunions que havien mantingut amb els lobbies.

Cal tenir en compte que el Govern va aprovar a principis de novembre l'avantprojecte de Llei de Transparència i Integritat a les Activitats dels Grups d'Interès per regular aquest sector, mesura legislativa que encara no existeix i que, vist el que s'ha vist, sembla com una cosa necessària.

Tot i això, aquesta falta de transparència sí que xoca de forma expressa contra el Codi Ètic per a diputats i senadors que es va aprovar l'octubre del 2020. Aquest document els obliga a publicar les seves trobades amb els lobbies al portal de Transparència, cosa que l'Oficina del Conflicte ja va alertar que no estava passant. Segons un informe de l'Oficina, un 43% dels diputats seguia sense publicar la seva agenda a la web , cosa que sí que tenen present els senadors. Aquest mateix organisme va instar la Cambra Baixa a ser més transparent en les seves cites amb els grups de pressió per evitar una "influència oculta, indeguda o extralimitada".

Recentment, el Grup d'Estats contra la Corrupció del Consell d'Europa (GRECO) va tornar a retreure l'"opacitat" parlamentària sobre les reunions amb els lobbies. La seva advertència es va basar en un informe que revisava el grau de compliment d'unes recomanacions relatives a la corrupció que es van fer a Espanya el 2014... i amb els lobbies, no se'n compleix cap.

El GRECO, a més, ha recomanat que els parlamentaris tinguin clar què poden i què no poden fer amb els lobbies, i insisteix que "més de la meitat dels diputats no van publicar les seves agendes institucionals" i que el Congrés "no mostra sistemàticament els contactes amb els grups de pressió o tercers que busquen influir en el procés legislatiu”.

El Govern vol que la Llei de Transparència i Integritat a les Activitats dels Grups d'Interès ajudi a lluitar contra les portes giratòries i així regular el sector del lobby . Al text hi ha contemplada la creació d'un registre oficial gestionat per l'Oficina de Conflictes d'Interessos (OCI), i si el lobby en qüestió no està inscrit en aquesta llista, no es pot reunir amb membres de l'Administració. Aquesta Oficina dependrà del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, cosa que ha generat cert malestar entre els grups de pressió perquè creuen que l'organisme que els ha de fiscalitzar ha de ser "independent i comptar amb els recursos necessaris per dur a terme la seva tasca".

Amb aquesta nova Llei, els legisladors també estaran obligats a publicar les activitats dels lobbies que influeixin en el procés legislatiu. En cas de no complir aquestes exigències, haurien sancions.

L'objectiu del Govern amb aquest avantprojecte de Llei és complir amb les directrius del GRECO i situar Espanya al nivell de països com Alemanya , el Regne Unit , França o Itàlia .