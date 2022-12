Carlos Carrizosa amb Anna Grau / @EP

El president de Cs a Catalunya, Carlos Carrizosa, ha anunciat aquest dimarts que les primàries del partit per a l'alcaldia de Barcelona seran entre el 23 de gener i el 19 de febrer, i posteriors a l'assemblea de Cs, que s'acabarà el 15 de gener .

En roda de premsa al Parlament, ha felicitat Grau --present a la compareixença--, per haver-se postulat com a candidata per Barcelona: "Si és igual de potent i treballadora a l'Ajuntament com ho és al Parlament, pot ser una revolució municipal".

Carrizosa també s'ha referit a la resolució del Tribunal Constitucional (TC) d'aquest dilluns i ha assegurat que està passant " el mateix va passar al Parlament el 2017 , on fins i tot es van saltar el tràmit d'esmenes i tampoc no van anar al Consell de Garanties Estatutàries" .

Així mateix, ha explicat que, a partir d'ara, des de Cs demanaran sempre a la Mesa del Parlment reconsidereu la delegació de vot del diputat de Junts , Lluís Puig: "Hem d'acreditar cada delegació de vot que es produeixi i esgotar la via de recursos al mateix parlament. Així ho exigeix el TC com a requisit perquè requereixi a la Mesa deixar de delegar el vot de Puig, que ja va considerar com a antiparlamentari”.

En la seva intervenció, Grau, a qui Carrizosa s'ha referit com a "un dels bastions de Cs", ha assegurat estar a disposició del seu partit, ha remarcat que Cs mai ha votat a favor dels pressupostos de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i ha assegurat que la seva prioritat, si finalment és candidata a l'alcaldia, és fer fora Colau de l'ajuntament.