Ple de l'Ajuntament de Barcelona del 23 de desembre del 2022. - EUROPA PRESS

El ple de Barcelona d'aquest divendres ha aprovat una proposició de Junts que demana aturar la implementació de les 'superilles' a la ciutat, amb el vot a favor del PSC i de la resta de grups de l'oposició, i només s'ha desmarcat BComú.

La iniciativa que s'ha votat és la mateixa que es va aprovar a l'última comissió d'Urbanisme, que els socialistes van pactar amb Junts, i en què cal que es parin les noves licitacions d'obres i projectes fins que no s'avaluï l'impacte d'Urbanisme la mesura.

El portaveu de Junts, Jordi Martí , ha celebrat que el PSC hagi "rectificat", per això els ha instat a parar les obres i avaluar els impactes, i ha alertat els comuns haver-se quedat sols defensant les 'superilles'.

PSC I BCOMÚ



La tercera tinenta d'alcalde i regidor socialista, Laia Bonet , ha reiterat que no es pot “continuar avançant en aquest model sense avaluar que, a més de bones polítiques, són realment transformadores”.

Ha defensat la seva aposta per reduir la contaminació, però considera que la iniciativa limita l'espai per al transport públic, provoca un desequilibri en la inversió als barris, i genera carrers i barris de primera i de segona i trenca la lògica de l'equitat ".

Per la seva banda, la tinenta d'alcalde d'Urbanisme, Janet Sanz (BComú) , ha retret a PSC i ERC defensar "polítiques negacionistes i retardistes" en clau electoral, i considera que la iniciativa de Junts proposa tornar al passat on creu que només es prioritzava la contaminació.

CONTAMINACIÓ



L'Ajuntament també ha aprovat una proposició d'ERC --amb el suport de tots els grups excepte de Valents i la regidora no adscrita, Marilén Barceló-- que constata que "les mesures del Govern municipal no han estat suficients per lluitar contra la contaminació" .

A més, aquest divendres ha començat amb un minut de silenci per rebutjar la violència masclista i vicària d'aquest any.