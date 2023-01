Pere Aragonès amb Salvador Illa al Parlament @ep

Pere Aragonès i Salvador Illa s'han citat per aprovar finalment els pressupostos. La portaveu del PSC al Parlament, Alícia Romero, ha confiat que la trobada que mantindran el líder del seu partit, Salvador Illa , i el president de la Generalitat, Pere Aragonès , serveixi per "desencallar algun aspecte o acostar posicions" a la negociació sobre els pressupostos.

"Aquest matí hi ha hagut la conversa entre Illa i el president de la Generalitat. Han parlant i han quedat que buscaran a les seves agendes el millor moment" per reunir-se, ha dit en roda de premsa des del Parador de Cardona (Barcelona), on aquest dijous i divendres el 'Govern alternatiu' del PSC celebra unes jornades de treball.

Preguntada per si aquesta reunió serà clau per a la negociació, Romero ha dit que vol "pensar que el president té capacitat per decidir", després que aquest dijous Illa instés el Govern a aclarir si accepta les seves propostes i avisés que, si no, no calia perdre més el temps, a les seves paraules.

El PSC reclama al Govern un "compromís" per impulsar el macrocomplex d'oci del Hard Rock a Tarragona, el Quart Cinturó al Vallès (Barcelona), l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona, la signatura d'un contracte programa per a Rodalies i el parc agrari del Delta del Llobregat (Barcelona), entre d'altres.

"Espero que serveixi per acostar posicions i tingui la capacitat de decidir i posar sobre la taula algunes solucions per continuar negociant i es pugui arribar a l'acord de Pressupostos", ha insistit la portaveu socialista sobre la trobada, encara pendent de data.

IRRESPONSABILITAT

Per la seva banda, la consellera de la Presidència Laura Vilagrà ha xifrat en més de 170 les mesures consensuades amb el PSC i ha considerat una irresponsabilitat que "per una o dues propostes" les dues parts no aconseguissin un acord, en referència als macroprojectes que els socialistes exigeixen i el Govern rebutja.

En aquesta línia, ha previngut els socialistes sobre plantejaments que veu maximalistes i ha recordat el suport d'ERC al Govern: "El PSC no pot plantejar una negociació del tot o res perquè, si és el tot o res, els Pressupostos Generals de l'Estat no s'haurien pogut aprovar” , ni tampoc la investidura del president del Govern, Pedro Sánchez, ha afegit.

ELS COMUNS AMENACEN AMB VOTAR EN CONTRA

La líder dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha afirmat que el PSC "està allargant artificialment la negociació" i ha retreu als socialistes proposar mesures que van en sentit contrari a les polítiques que impulsa des del Govern de coalició, en els seus paraules.

Ha considerat "evident" que els comuns trencaran el pacte pressupostari si el Govern destina fons dels comptes a algun dels macroprojectes a què s'oposen els de Jéssica Albiach --Hard Rock, Quart Cinturó i ampliació de l'Aeroport de Barcelona--.

En aquesta línia, ha afegit: "Si ara ERC decideix donar suport al Hard Rock de manera extrapressupostària el problema no ho tinc jo, ho té ERC, que diu una cosa i la contrària la mateixa setmana".

Albiach ha advocat per "anar millorant l'autogovern, blindar lleis progressistes que acabin sent derivades pel Tribunal Constitucional i tenir una reforma" del finançament autonòmic.