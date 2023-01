Arxiu - Districte administratiu de la Generalitat - PAU VENTEO - EUROPA PRESS - Arxiu



CC.OO. de Catalunya ha criticat que els treballadors de la Generalitat no cobraran l'increment acordat del 2,5% a la nòmina del gener per la manca d'acord per als Pressupostos del 2023.

En un comunicat aquest dimarts, el sindicat ha lamentat que no es comuniqués a les organitzacions sindicals aquesta possibilitat, tot i garantir el cobrament de l'augment de manera retroactiva.

L'increment es va acordar, juntament amb dos augments variables del 0,5%, a l'octubre a la Mesa General de negociació estatal i es va traslladar a Catalunya el 9 de desembre.

CC.OO. ha exigit la tramitació immediata d'un Decret llei per garantir el cobrament de la nòmina del febrer i que l'augment de sou no estigui lligat a l'aprovació dels pressuposts.

Ha reclamat que els grups parlamentaris "deixin d'usar els treballadors com a eina per a les lluites polítiques".