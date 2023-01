Aragonès, a la sessió de control. Foto: Europa Press

El president de la Generalitat, Pere Aragonès , ha defensat aquest dimecres 25 de gener, a la sessió de control al Parlament, la seva presència a la Cimera Hispano-Francesa que es va celebrar la setmana passada a Barcelona, i ha subratllat les "bones relacions amb el govern francès.

Ho ha fet davant els retrets del diputat de Ciutadans, Carlos Carrizosa , que li ha retret "perjudicar" la imatge de Catalunya a la Cimera per marxar després de saludar el president del Govern, Pedro Sánchez, i el president de França, Emmanuel Macron , però abans descoltar els himnes nacionals. "Va tornar a donar una imatge internacional nefasta de Catalunya, deixant-nos com una comunitat sempre envoltada de problemes i amb què no es pot comptar", ha afegit Carrizosa.

Aragonès ha respost que Cs no pot donar lliçons al Govern i els ha acusat d'atacar les institucions catalanes. "Són els primers que voldrien unes institucions que fossin menys que una Diputació. Reviseu el seu full de serveis, no tenen res per donar lliçons", ha conclòs.

Per la seva banda, el diputat del PP Alejandro Fernández ha criticat el "paperó" del president en aquesta Cimera, que ha comparat amb el de Mel Gibson a Braveheart , i Aragonès ha respost que ni el president de la Xunta ni la de la Comunitat de Madrid van assistir a la salutació en altres cims.

JUNTS I CUP



El portaveu de Junts, Albert Batet, ha retreu al Govern que, tot i no tenir coneixement de la celebració de la Cimera a la capital catalana, fes "un rendez vous".

Per part seva, Aragonès ha contestat a Batet que presidents de CiU també "van participar i van donar la benvinguda als assistents" de cims d'aquest calibre quan estaven al capdavant de la Generalitat.

Eulàlia Reguant (CUP) ha subratllat el "paper irrellevant" d'Aragonès a la Cimera, i el president ha estès la mà als cupaires perquè Catalunya arribi a ser un estat independent que pugui tenir veritable rellevància en cimeres internacionals.