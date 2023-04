La presidenta de Junts adverteix que “l'Estat està utilitzant totes les eines que té per anar en contra dels independentistes, de tots”. | @EP

La presidenta de Junts, Laura Borràs , ha assegurat que la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) sobre el seu cas "no parla de corrupció" ni de lucre personal de cap de les persones implicades.

Ho ha dit en una entrevista al programa 'El Fax de 8tv', després que dijous el TSJC la condemnés a quatre anys i mig de presó i 13 d'inhabilitació per fraccionar contractes quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) .

Ha explicat que "la sentència fa referència a les qüestions econòmiques i diu que queda acreditat que la feina estava ben feta, a satisfacció de tots, i diu a més 'sense cap lucre personal de ningú' , ni meu, ni d'aquest suposat amic" .

Borràs ha considerat que amb aquest cas se li ha volgut "buscar un delicte" amb plena consciència, i que després de la sentència està centrada a defensar la seva honorabilitat i la seva feina.

Per a ella, " l'Estat està utilitzant totes les eines que té per anar en contra dels independentistes , de tots", davant del que ha fet una crida a la unitat del moviment per avançar.

"LA INDEPENDÈNCIA ÉS POSSIBLE"



"En lloc d'anar junts per avançar, que és el que fa la gent quan vota, ni tan sols som capaços d'anar junts quan ens reprimeixen, i això fa dividir molt més", ha lamentat.

Borràs ha defensat que, a diferència del que creu "l'establishment' espanyol , es digui Govern, poder judicial o mediàtic, la independència és possible , i ens volen fer creure que no, però ho és".