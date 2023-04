El ple del Parlament debatrà aquesta setmana la reforma del Reglament que ha proposat el PSC per poder cessar la presidenta del Parlament suspesa, Laura Borràs, i una altra reforma per "prohibir els discursos d'odi", ampliar la delegació de vot i oficialitzar el vot telemàtic. | @EP

El ple del Parlament debatrà aquesta setmana la reforma del Reglament que ha proposat el PSC per poder cessar la presidenta del Parlament suspesa, Laura Borràs , i a qualsevol membre de la Mesa, tot esperant que la Junta Electoral Central (JEC) decideixi sobre el seu escó després de ser condemnada per prevaricació i falsedat documental.

Aquesta és una de les dues reformes del Reglament del Parlament que se sotmetrà al debat a la totalitat a la segona sessió del ple d'aquesta setmana, que comença dimarts i acaba dijous, a les portes de la campanya electoral de les municipals.

La iniciativa de reforma del Reglament del PSC preveu que el ple pugui cessar per majoria absoluta qualsevol membre de la Mesa , incloent-hi la seva presidenta, si ho demanen dos grups parlamentaris o una cinquena part dels diputats ; el mateix preveu per a les taules de les comissions parlamentàries.

També planteja el seu cessament automàtic en cas que deixessin de pertànyer al grup que els va nomenar.

El debat sobre aquesta reforma arriba després que tant el Parlament com Borràs defensessin aquest divendres davant la JEC esperar que la sentència que va condemnar la líder de Junts sigui ferma abans de retirar-li, si escau, l'escó, tal com preveu el Reglament.

Després de rebre aquestes al·legacions, la JEC haurà de decidir si deixa Borràs sense escó , com han sol·licitat PP, Cs i Vox; així ho va fer amb l'expresident de la Generalitat Quim Torra i amb l'exdiputat de la CUP Pau Juvillà quan van ser condemnats per desobediència.

En tots dos casos, la JEC va decidir no esperar la sentència ferma, emparant-se en la Llei Orgànica del Règim Electoral General (Loreg), que declara inelegibles els que hagin estat condemnats per delictes contra l'administració, encara que la seva sentència no sigui ferma.

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va condemnar Borràs a quatre anys i mig de presó i 13 d'inhabilitació per fraccionar contractes per adjudicar-los a dit a un amic amb pressupostos falsos quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), una sentència que ha recorregut davant del Tribunal Suprem (TS).

LA REFORMA D'ERC I CUP



Juntament amb la iniciativa del PSC , el ple debatrà dimecres una proposta d'ERC i CUP per reformar el Reglament per tal de "prohibir els discursos d'odi", ampliar la delegació de vot i oficialitzar el vot telemàtic --que la Cambra catalana va implementar durant la pandèmia--.

Segons han detallat els grups, la reforma contra els discursos de l'odi busca, entre d'altres, "frenar" les intervencions de Vox a la Cambra catalana que vinculen immigració amb delinqüència , i per això diverses vegades la vicepresidenta primera en funcions de presidenta, Alba Vergés ha cridat a l'ordre els seus diputats.

La proposta per modificar el sistema de vot al Parlament arriba després que el Tribunal Constitucional (TC) hagi anul·lat fins a tres vegades la delegació de vot del diputat de Junts Lluís Puig, que va formar part del Govern de Carles Puigdemont el 2017 i resideix ara a Bèlgica.

El dia abans de l'últim ple, i després d'una nova sentència del TC, ERC va plantejar a la Mesa aprovar un "vot telemàtic transitori" per a Puig fins que entrés en vigor aquesta reforma, que previsiblement regularitzarà el vot.

DEBAT CONJUNT



Les tres propostes de reforma del Reglament es debatran juntes, però es votaran per separat: Junts ha presentat una esmena a la totalitat a la proposició de reforma del PSC , mentre que Vox ho ha fet contra la d' ERC i la CUP , que consideren que cerca "censurar" el seu grup.

Si no prospera cap esmena a la totalitat contra elles, seguiran el tràmit parlamentari a la Cambra catalana.

En paral·lel, els grups hauran de decidir si incorporen a l'ordre del dia dels propers plens les iniciatives registrades per eliminar o reformar les pensions vitalícies associades a la Presidència del Parlament , també amb la situació de Borràs com a teló de fons.

PROPOSICIÓ DE LLEI DE JUNTS SOBRE LA SEQUERA



El ple del Parlament s'iniciarà dimarts a la tarda amb el debat de la proposició de llei de Junts sobre mesures contra la sequera , un altre dels temes que ha centrat el debat polític de les últimes setmanes després de l'entrada de Catalunya en situació d'excepcionalitat .

Per fer front a la sequera, el Govern va aprovar un decret llei amb mesures urgents que, malgrat rebre crítiques per part de l'oposició, va superar el tràmit parlamentari després del comprimit de l'Executiu català de reformar-lo amb el consens dels grups.

A aquest efecte va convocar una cimera sobre la sequera amb els partits de la qual, no obstant això, no va sortir cap acord : segons el Govern, ho va impedir la insistència del PSC i de Junts a eliminar o ajornar les sancions als municipis per incomplir la normativa antisequera.

EN NEGOCIACIONS



Després que Junts anunciés una iniciativa pròpia per reformar aquest decret llei, la negociació s'ha centrat a buscar un "punt d'equilibri", en paraules d' ERC respecte a les sancions.

L'última proposta feta pública pels republicans plantejava condicionar l'aplicació de les sancions a què els municipis sol·licitessin noves subvencions que el Govern s'ha compromès a convocar per ajudar-los a fer obres i prendre mesures per complir la normativa antisequera.

D'aquesta manera, les sancions no s'aplicarien fins que no es convoquessin les subvencions, cosa que a la pràctica equivaldria a l'ajornament que sol·licitaven Junts i PSC.

La iniciativa de Junts es tramita pel procediment exprés de lectura única: després del debat de dimarts s'obrirà un període d'esmenes i dijous a la tarda se celebrarà la votació final.

En aquesta mateixa sessió, els grups interpel·laran el Govern sobre la gestió de l'aigua (Junts, CUP), les urbanitzacions amb dèficits urbanístics (CUP), el transport ferroviari (ERC), la protecció de la família i la infància (Vox).

Dimecres seguiran interpel·lacions sobre l' educació especial (Cs) i sobre el model turístic (comuns), a més del debat final del projecte de llei per crear la comarca del Lluçanès.

SESSIÓ DE CONTROL



La sessió de control serà dimecres al matí, quan el president de la Generalitat, Pere Aragonès , i els consellers s'hauran d'enfrontar a les preguntes de l'oposició.

La consellera d'Acció Exterior, Meritxell Serret , l'afrontarà després de ser condemnada a un any d'inhabilitació per desobediència a l'1-O, quan formava part del Govern de Carles Puigdemont.

A la tarda, a més del debat sobre les reformes del Reglament, el ple triarà dotze membres del Consell Assessor del Síndic de Greuges per a la prevenció de la tortura i tractes o penes cruels, inhumans o degradants.

El ple finalitzarà dijous amb el debat d'una desena de mocions i la votació final de la proposició de llei de Junts sobre la sequera, la votació de la qual està fixada per a després de les 20.00 hores.