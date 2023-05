Els supermercats veneçolans d''Abasto Bicentenario', van fracassar i van provocar una crisi al sector privat i un encariment de la cistella de la compra. | @EP

La formació política Podem ha presentat una nova mesura estrella per a les pròximes eleccions que consisteix en la creació de supermercats públics que permetin vendre aliments a preus més econòmics i pagar més als agricultors i ramaders, generant així 50.000 nous llocs de treball.

Tot i això, aquest projecte no és tan idíl·lic com sembla, ja que el govern d'Hugo Chávez ja va intentar aquesta fórmula el 2010 amb els supermercats 'Abasto Bicentenario', els quals van fracassar de forma estrepitosa en generar pèrdues milionàries. Això va ser degut en gran part a l'estratègia de comprar car i vendre barat, cosa que va provocar que l'empresa pública entrés en fallida tècnica. A més, aquests supermercats públics van generar una crisi al sector privat i un encariment de la cistella de la compra , ja que molts productors van optar per vendre els seus aliments a l'empresa pública en lloc de la privada, generant problemes d'abastament.

De fet, aquest projecte sembla no ser viable, ja que els marges de benefici de les empreses alimentàries no són tan importants com es pretén fer creure. Mercadona, un dels líders del sector, va obtenir un marge de benefici abans d'impostos de només 3,2 cèntims, mentre que Carrefour va guanyar 0,6 cèntims per cada euro ingressat el primer semestre del 2022, i DIA va tancar en pèrdues. Per tant, és difícil plantejar un model de supermercat públic que pagui més als productors i vengui més barat sense generar pèrdues. A més, en cas que els supermercats públics generin dèficit, l'Estat seria l'encarregat de cobrir les despeses, cosa que finalment implicaria un augment en el preu dels productes per als ciutadans. Tot i que Podem assegura que es crearien 50.000 llocs de treball amb aquesta mesura, és important avaluar-ne la viabilitat en el context actual i considerar altres alternatives per millorar la situació del sector alimentari a Espanya.

En resum, la mesura de Podem pot sonar idíl·lica, però la seva aplicació ja ha fracassat en el passat i va provocar una crisi a Veneçuela. A més, la intervenció del mercat i la imposició de límits als marges de beneficis de les empreses alimentàries, com suggereix Podem, no sempre és efectiva i pot dificultar la viabilitat de les empreses. Per tant, encara que la mesura dels supermercats públics pot semblar atractiva, és important tenir en compte els problemes que ha causat en el passat i avaluar amb cura el seu possible impacte a l'economia i la societat.