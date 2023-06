L'accés al Parlament de Catalunya. Foto: Europa Press

El Parlament tornarà a citar l' expresident del Govern espanyol Mariano Rajoy, l'exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría i els exdelegats del Govern Enric Millo i Maria Eugènia Gay després que aquest divendres 2 de juny no hagin comparegut a la comissió d'investigació de l'espionatge a l'independentisme amb el programa Pegasus.

Així ho ha explicat el secretari quart de la Mesa, Rubén Wagensberg, president en funció de la comissió; Rajoy, Sáenz de Santamaría i Gay havien comunicat que no es presentarien emparant-se en dictàmens del Consell d'Estat, mentre que Millo no havia notificat si hi assistiria o no.

Sí que han comparegut el president de la Comissió de Defensa dels Drets de les persones de l'ICAB, Àlex Solà, i la vocal Laia Serra, a més de l'advocada d'Irídia Sònia Olivella i la membre d'Irídia Cèlia Carbonell.

INSTEN A PORTAR-HO A FISCALIA



Per part seva, el diputat d'ERC Jordi Orobitg ha sol·licitat al Parlament que, si els citats no compareixen quan se'ls torni a trucar, es traslladi a la Fiscalia perquè exerceixi les accions legals corresponents, com preveu el Reglament.

També ho ha demanat la diputada de la CUP Montserrat Vinyets, i tant ella com el diputat de Junts Quim Jubert han lamentat que Gay no hagi comparegut malgrat haver estat degana de l'Icab abans de ser delegada del Govern i número 2 del PSC a l'Ajuntament --càrrec que ara ocupa--.

La mateixa situació va trobar la incompareixença del president del Govern, Pedro Sánchez, la vicepresidenta Yolanda Díaz i altres ministres citats a declarar, de la incompareixença dels quals el Parlament va traslladar a la Fiscalia.