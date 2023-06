Meritxell Serret enfortirà les relacions catalanes a la riba sud de la Mediterrània durant la visita a Tunísia la setmana que ve. | @EP

La consellera d'Acció Exterior i Unió Europea de la Generalitat, Meritxell Serret, viatjarà la setmana que ve a Tunísia per inaugurar la seu de la Delegació del Govern al Nord d'Àfrica, ha informat el departament en un comunicat aquest dissabte.

La Delegació, que inclou en el seu àmbit d'actuació els països de Tunísia, Algèria i el Marroc, estarà encapçalada pel delegat del Govern a la zona, Ahmed Benallal, que acompanyarà la consellera durant el viatge al costat de la directora general de Cooperació al Desenvolupament, Yoya Alcoceba.

La visita té com a objectiu "enfortir les relacions de Catalunya amb la riba sud de la Mediterrània", una de les prioritats de l'acció exterior del Govern per incentivar la cooperació regional i l'intercanvi entre els dos territoris.

A partir de dimarts que ve, Serret compartirà amb actors tunisians "l'estratègia catalana per impulsar una macroregió mediterrània" i mantindrà una agenda de contactes institucionals amb autoritats locals, 'think tanks' i organismes internacionals com la Delegació de la Unió Europea a Tunísia.

També visitarà diferents projectes de cooperació al desenvolupament finançats pel Govern de la Generalitat i intervindrà en una jornada de la Lliga Àrab a l'àmbit de l'educació, on també faran parlaments els ministres d'Educació, Afers Culturals i Joventut i Esports del govern de Tunísia.