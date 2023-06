Trias també va abordar la situació econòmica a Catalunya i la seva preferència per entendre's amb el PSOE. Tot i així, considera que Feijóo "té clar el que passa a les comunitats autònomes històriques, amb les nacionalitats". | @EP

L'alcaldable de Junts i guanyador de les eleccions municipals a Barcelona, Xavier Trias, ha afirmat que la seva voluntat és encapçalar un govern amb ERC i PSC a l'Ajuntament i que la seva "obsessió és fer un govern fort".

Així ha respost en una entrevista al diari 'Ara' en ser preguntat per quina serà la primera mesura que impulsarà si és alcalde, i ha afegit: "No em faci dir quines mesures prendré, perquè el més segur és que no governi sol".

"I si governo sol, governaré en minoria, malgrat que tot el que fem haurà de tenir un grau important de consens", ha subratllat Trias, afegint que les primeres conservacions amb ERC han estat positives i que els d'Ernest Maragall tenen ganes d'entendre's amb ell, ha dit.

Ha acusat la candidata de BComú i alcaldessa en funcions, Ada Colau, de creure's que encara pot ser alcaldessa aquesta propera legislatura i, preguntat si ell representa la reconstrucció de Convergència, ha respost que “Convergència està morta”.

Ha alertat textualment que la situació a Catalunya és de dependència i asfíxia econòmica, cosa que segons ell no és suportable i acabarà malament "si els partits estatals no posen solució".

Preguntat per si prefereix un Govern del PP o del PSOE, ha dit que sempre ha cregut que entendre's amb el PSOE segons quins temes és més fàcil, tot i que ha afegit que el líder del PP, Alberto Núñez-Feijóo, "té clar el que passa a les comunitats autònomes històriques, amb les nacionalitats".