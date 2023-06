Aquests reptes seran determinants per al futur de la capital catalana els propers quatre anys. | @EP

El primer gran desafiament del nou govern municipal de Barcelona serà la seva formació, després de l'estreta victòria de Xavier Trias (Junts) el 28 de maig, amb només 11 dels 41 regidors del ple. No obstant això, més enllà de les negociacions de pactes postelectorals, hi ha altres desafiaments a què s'enfronta el govern de la capital catalana en els pròxims quatre anys. Un és l'alt nivell de fiscalitat en comparació amb altres ciutats espanyoles, segons dades del PP, que van analitzar les ordenances de set capitals.

Durant la campanya electoral, els principals partits van parlar de temes com els impostos al turisme, amb propostes per augmentar-los, però cap va esmentar la possibilitat de reduir la càrrega fiscal per als ciutadans de Barcelona. Només Trias va esmentar la revisió a la baixa dels impostos, sense oferir un pla concret.

Barcelona aplica un tipus impositiu a l'IBI (Impost sobre Béns Immobles) del 0,86%, molt per sobre del 0,4% de Madrid o del 0,723% de València, la següent a la llista. A més, Barcelona és l'única ciutat que aplica un impost addicional del 0,2% per finançar el transport públic de l'Àrea Metropolitana. També és la ciutat amb l'impost de circulació més gran per a vehicles de 12 a 15,99 CV fiscals, amb una xifra de 143,88 euros, superant Madrid i Màlaga. Pel que fa a les taxes municipals, Barcelona té la taxa de grua més alta i exerceix la pressió més gran per aparcar a la zona blava, superant Madrid en 75 cèntims per hora.

Davant aquestes xifres, les propostes concretes de Xavier Trias inclouen una "revisió" de la pressió fiscal, bonificacions de l'IBI per a famílies monoparentals i per a lloguers a menors de 35 anys, i el pagament per residus segons el nivell de generació. Per part seva, Jaume Collboni no planeja canviar la càrrega de tributs i taxes municipals, però proposa ampliar la fiscalitat turística i mantenir la bonificació de la taxa de terrasses a l'hostaleria. Ada Colau defensa una fiscalitat basada en la tarifació segons la renda i penalitzacions fiscals per a locals comercials buits.

Un altre repte pendent és la reclamació del deute pendent de la Generalitat cap a l'Ajuntament de Barcelona. Pel que fa a infraestructures i mobilitat, l'ampliació de l'aeroport continua sent un tema polèmic, amb diferents postures sobre la gestió i el finançament. A més, s'aborden projectes de gran envergadura com ara la unió del tramvia per la Diagonal i la culminació de diverses obres urbanes. Tots els partits estan d'acord en la necessitat daugmentar lhabitatge assequible, encara que amb enfocaments diferents.

És imprescindible abordar la qüestió de la fiscalitat de manera justa i balancejada, tenint en compte les necessitats de la ciutat i la capacitat dels ciutadans per fer front als impostos. Es requereix una revisió exhaustiva dels diferents tributs i taxes municipals, cercant fórmules que promoguin l'equitat i el desenvolupament econòmic sense asfixiar els contribuents.

A més, és urgent cercar alternatives de finançament per a projectes clau com l'ampliació de l'aeroport i el desenvolupament d'infraestructures digitals, portuàries i aeroportuàries. Aquests projectes són fonamentals per al creixement i el desenvolupament de Barcelona, però cal dur-los a terme de manera sostenible i respectant l'entorn natural.

MOBILITAT I URBANISME

En matèria de mobilitat i urbanisme és essencial trobar un equilibri que promogui una ciutat més accessible, sostenible i amigable per als ciutadans. Això implica prendre decisions informades i consensuades sobre l'expansió del transport públic, la millora de les vies i la promoció d'espais de vianants. Cal prestar especial atenció a les necessitats de tots els ciutadans, incloent-hi les famílies, els joves i les persones amb mobilitat reduïda.

Per acabar, la qüestió de l'habitatge assequible és un tema urgent a Barcelona. És fonamental establir polítiques clares i efectives que fomentin la construcció d'habitatges a preus accessibles i evitin l'especulació immobiliària. Això garantirà que tots els barcelonins tinguin l'oportunitat d'accedir a un habitatge digne i assequible.

En conclusió, el nou govern municipal de Barcelona té al davant importants reptes en matèria de fiscalitat, infraestructures, mobilitat i vivenda assequible. La ciutat compta amb recursos i potencial per afrontar aquests reptes i esdevenir un referent de desenvolupament sostenible i benestar per a tots els seus habitants.