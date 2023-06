Professors sanitaris vaga xiulen Laura Borras / @EP

"Qualsevol prestació que correspongui a les actuacions fetes al Parlament per la feina feta és evident que me l'hauria guanyat amb escreix. Però no tinc previst demanar res al Parlament. Només demano al Parlament que sigui capaç de dignificar el que representa", ha subratllat en una entrevista a TV3 recollida per Europa Press.

Segons Borràs, la Cambra ha de treballar en processos d'austeritat, transparència i adequació als temps actuals, i ha defensat què és el que ha practicat mentre ha estat a la presidència de la institució.

I és que, ha reivindicat, va renunciar a cobrar les dietes a què tenen dret tots els diputats, va abordar els triennis i les llicències d'edat, i va exposar la qüestió de les dietes de desplaçament.

Després que l'executiva de Junts proposés la vicepresidenta del partit i alcaldessa de Vic (Barcelona), Anna Erra, per substituir-la a la presidència del Parlament, Borràs ha assegurat que és el nom que va aconseguir el màxim consens.

ARTICLE 25.4 DEL REGLAMENT



També ha negat que hagi posat "deures" Erra com eliminar l'article 25.4 del reglament del Parlament , que preveu la suspensió immediata dels diputats a qui s'obre judici oral per delictes vinculats amb la corrupció, perquè és un compromís de Junts, ha dit.

"Ja ho era en aquesta legislatura, però no es va fer perquè hi va haver un aprofitament de l'existència d'aquest article amb la possibilitat d'aplicar-lo" amb la seva persona, ha lamentat, després d'insistir que és un article que vulnera drets fonamentals.

Sobre si preveu continuar sent presidenta de Junts , Borràs ha assegurat que no preveu deixar el càrrec: "Fins al proper congrés, no he expressat una voluntat de modificar la meva posició".