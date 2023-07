La viceprimera secretària d?organització electoral del PSC, Lluïsa Moret; el líder del PSC, Salvador Illa; el president del Govern, Pedro Sánchez, i el candidat a l'alcaldia de Barcelona pel Partit Socialista de Catalunya (PSC), Jaume Collboni, a l'acte de presentació de la candidatura de Collboni, al Palau de Congressos de Barcelona, a 11 de desembre del 2022, a Barcelona, Catalunya llegir més (Espanya). Data: 11/12/2022. Fotografia d'ARXIU Signatura: Alberto Paredes / Europa Press

El control d'aquest organisme, la tercera institució més rellevant de Catalunya, és clau per a tots els partits, ja que suposa el maneig d'un gran pressupost i la possibilitat de fer servir un gran nombre de càrrecs electes i personal eventual.

Aquesta institució supramunicipal que dóna suport a les més de 300 localitats de la província de Barcelona i amb un pressupost de 1.240 milions d'euros. Ho faran després d?aconseguir un acord amb l?alcalde de Terrassa, Jordi Ballart i governa el seu municipi amb una candidatura independent.



L?acord convertirà l?alcaldessa socialista de Sant Boi de Llobregat, Lluïsa Moret, en presidenta de l?organisme. El pacte suposa el final de setmanes de negociacions en què ERC i Junts, d'una banda, i PSC i comuns, de l'altra, han intentat convèncer els regidors que podien decantar la balança cap a un acord independentista o un d'esquerres.

El pacte no implica l'entrada de Jordi Ballart i del seu partit, Tot per Terrassa, al Govern de la Diputació sinó que comportarà mesures concretes per a la seva ciutat, Terrassa . Ballart, que feia dies que negociava amb els socialistes al voltant d'un acord amb mesures concretes, inversions, que demanda per al seu municipi –un nou Institut del Teatre, millorar carreteres, obres i instal·lacions esportives–, hauria aconseguit un acord en aquest àmbit sense que a canvi, la seva formació s'integri a l'òrgan de govern de la diputació.

La formació de Ballart estava disposada a pactar tant amb el sector liderat pel PSC com amb ERC i Junts. De fet l?alcalde de Terrassa va rebre una oferta de Junts per presidir l?ens a canvi de prestar el seu únic vot a la majoria independentista, però aquest hauria rebutjat l?oferta, que a més comptava amb les serioses reticències d?ERC perquè implicava haver de comptar també amb el PP.

Aquesta manca d'acord concret entre ERC i Junts ha fet que Tot per Terrassa s'acabés inclinant pel PSC que governen la Diputació des del 2019 gràcies a un acord amb Junts.



Després de pactar el suport del partit de Ballart, PSC i comuns sumarien 23 vots, a tres de la majoria absoluta. Són els mateixos que sumen ERC i Junts , encara que en cas d'empat la presidència quedaria en mans socialistes en ser la formació més votada.

Quan falten 24 hores per a la votació, queda a l'aire què faran els 4 diputats provincials del PP i els 2 representants díscols de Junts (els alcaldes d'Igualada i Torroelles de Foix) que han intentat donar suport al pacte a canvi d'inversions a les seves localitats.

AIXÍ ES DESENVOLUPARÀ EL PLE DE CONSTITUCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

El ple de constitució i d'investidura de la Diputació se celebra aquest dijous al matí i les normes diuen que en una primera votació es requereix majoria absoluta per a la investidura però en una segona n'hi ha prou amb una majoria simple .

Però en cas d'empat -possible si es confirmen els blocs de 23 diputats de PSC, comuns i TxT davant del d'ERC i Junts- guanyaria la llista més votada, en aquest cas és la del PSC.

Tot i que no és descartable la victòria socialista en segona votació que podria ser fins i tot més important si conserven, com es preveu, els vots dels 2 diputats adscrits a Junts, l'alcalde d'Igualada i líder de Junts per Igualada, Marc Castells , i el de Torrelles de Foix i líder d'Impulsem Penedès, Sergi Vellès. D'aquesta manera, sense comptar amb els vots de PP ni Vox, Lluïsa Moret podria ser investida per 25 vots, mentre que ERC i Junts veurien reduïda la seva suma a 21 vots.

Al PP populars no volien repetir la fórmula que va permetre que Jaume Collboni es fes amb l'alcaldia de Barcelona, sense rebre res a canvii i per això també van entaular contactes amb el PSC sense que hagin fructificat i, segons algunes fonts, fins i tot amb Junts, no obstant això, la formació postconvergent nega aquest extrem.