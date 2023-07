Alba Vergés a la reunió de la Mesa del Parlament. Foto de ARCHIVO Firma: David Zorrakino / Europa Press

La mesa ampliada del Parlament de Catalunya ha acordat augmentar en prop de 850.000 euros anuals els recursos als grups parlamentaris perquè cadascú decideixi si vol destinar-los a tenir més assessors o millorar el sou als assessors que ja tenen assignats.

En la votació, PSC, ERC, Junts i C's hi han votat a favor; els comuns i el PP s'han abstingut mentre que Vox i la CUP hi han votat en contra.

Fins ara la cambra catalana gastava 2,9 milions d’euros anuals en assessors i, amb les modificacions, és previst que al 2024 el pressupost per a aquest àmbit pugi a uns 3,7 milions. Així cada any es començaran a gastara uns 850.000 euros més. La mesura per aquest 2023 es començarà a aplicar a partir del setembre i farà augmentar el pressupost en prop de 240.000 euros.

Al parlament hi ha un sistema de mòduls per adjudicar el nombre d’assistents i el seu sou a cada grup parlamentari.

El total de mòduls a repartir entre els grups passa de 94,5 a 121,75. A partir del 15 de setembre, quan s’apliqui l’acord , els grups podran augmentar el sou del tipus d’assessors que ja tenien un sou més alt. Fins ara el salari més elevat era de 4.439 euros al mes i a partir d’ara serà de 4.994 al mes.

Tenint en compte que hi ha diferents tipus d’assistents amb sous diversos, la diferència entre el que pot cobrar menys i el que pot cobrar més és del doble. Ja que el salari de tipus 1 es troba fixat en 2.219 euros al mes per 14 pages. I és cada grup parlamentari qui decideix decidir quants assessors té i de quina mena.

AL GENER ES REVISARAN ELS SOUS I DIETES DELS DIPUTATS DEL PARLAMENT

El President Pere Aragonés votarà a favor de les pujades en nom d'ERC al Parlament

La mesa ha decidit també crear al gener un grup de treball sobre el sou i les dietes dels diputats perquè hi pugui haver un acord de cara a la legislatura vinent. Mentre continua el traspàs progressiu per integrar les dietes al sou, per tal que també tributin. Així s'ha acordat que el pròxim gener es passarà les dietes corresponents a una mensualitat al sou. I serà la quarta vegada que es fa un traspàs com aquest.

Aquest canvi va comptar amb el vot a favor de PSC, ERC, Junts i Ciutadans; l'abstenció del PP i el vot en contra de Vox, CUP i En Comú Podem.

Fins ara cada diputat rebia una quantitat fixa mensual en funció del lloc on vivia per cobrir el desplaçament i la pernoctació tant si es desplaçava, o no, al Parlament, sense que se li demanés cap justificant. Així, un diputat rep prop de 17.000 euros anuals si viu dins de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, o gairebé 24.000 euros l'any si viu a més de 191 km de Barcelona, com, per exemple, a la Vall d'Aran.

Salvador Illa des de el PSC votarà a favor de les pujades de sou

Aquests diners, destinats a cobrir despeses de viatge i pernoctacions, estaban exempts de tributació, cosa que s'ha volgut canviar. L'import de les dietes se suma al sou dels diputats un sou que augmenta si es té algun altre càrrec, com ara president, secretari o membre de la mesa.

Cal reflexionar a més que mentre el Parlament català pren aquestes decisions sobre els seus propis sous i dietes actualment el Salari Mínim Interprofesional està fixat en 1080 euros (12.960 euros anuals) i l'ingrés mínim vital en 565,37 euros ( 6.784,44 euros anuals).

L'expresident de Junts, Carles Puigdemont avalarà les decisiones que preguin el seu partit al Parlament sobre la pujada de sous

Els diputats catalans de les grans forces polítiques, ERC, PSC i Junts s'uneixen i exerceixen la potestat amb els seus vots d'apujar-se el sou a ells i els seus assessors mentre els catalans veuen com la seva capacitat econòmica és pitjor per la pujada de l'IPC, l'euríbor i l'inflació. De fet, segons les darreres dades públiques conegudes el 24,7% de la població de Catalunya es troba en risc de pobresa o exclusió social l'any 2022.

