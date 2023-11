Amb un increment salarial del 4% el 2023 i la possibilitat d'un altre augment el 2024, Sánchez es posiciona com a millor remunerat de l'executiu, amb un salari base de 90.010,20 euros anuals. EP

La recent investidura de Pedro Sánchez no només marca l'inici d'una nova etapa a Moncloa, sinó que també desencadena la conformació dels ministeris per a la legislatura vinent i la designació dels que ocuparan els càrrecs clau del Govern. Aquestes posicions, altament cobejades, no només comporten un atractiu salari, sinó també sucoses dietes i beneficis addicionals. Després de l'augment salarial del 4% el 2023, amb la possibilitat d'un altre increment el 2024, Sánchez es posiciona com a millor remunerat del Govern, amb un salari base de 90.010,20 euros anuals.

En detall, cada ministre de Sánchez percebrà un sou de 79.415,16 euros bruts anuals, mentre que els vicepresidents del Govern gaudiran d'emoluments que pugen als 84.600,72 euros anuals. Per sota hi ha els secretaris d'Estat i subsecretaris, amb salaris de 77.903,18 euros i 69.059 euros respectivament, encara que alguns poden sumar complements que eleven els ingressos. Una dada destacada és que Ángela Rodríguez Pam, secretària d'Estat d'Igualtat, va superar el seu darrer any fins i tot el president del Govern i el superior, Irene Montero, i va arribar als 119.566 euros.

A més del sou, els ministres tenen dret a residir en vivendes oficials a Madrid. Segons dades de Newtral, 14 dels 22 ministres de la legislatura anterior comptaven amb una residència proporcionada per l'administració pública, algunes de dimensions considerablement àmplies, com ara el pis de 443 m2 de Yolanda Díaz o l'habitatge de 413 m2 de Miquel Iceta.

Les despeses relacionades amb la feina, com ara viatges oficials, trasllats en taxi, menjars i combustible, estan cobertes per l'Estat, eliminant la necessitat que aquests alts càrrecs sufraguin aquests costos de la seva butxaca. A més, els ministres, els vicepresidents i els secretaris d'Estat tenen dret a cotxe oficial i, en alguns casos, a escorta, serveis finançats pel país.

A aquests avantatges se sumen les dietes que alguns ministres del Congrés dels Diputats reben per a la seva estada a Madrid. Encara que alguns ministres tenen vivendes oficials o resideixin permanentment a la Moncloa, han cobrat aquestes dietes, recolzades per una sentència del Tribunal Suprem.

En resum, els alts càrrecs de l'Estat, a més dels seus generosos salaris, gaudeixen de la comoditat de tenir poques despeses, ja que l'Estat cobreix els desplaçaments, gran part dels àpats i altres despeses relacionades. Un conjunt de privilegis que han estat aprofitats pels ministres, vicepresidents i secretaris d'Estat durant el mandat anterior i que continuaran utilitzant la propera legislatura.