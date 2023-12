El portaveu de Vox, Sergio Rodríguez. Foto: Europa Press

Vox ha avisat que "no recolzarà els pressupostos" de les Illes Balears per al proper any 2024 si el govern del PP no accepta els 20 milions d'euros per a la lliure elecció de llengua.

Així s'ha pronunciat el portaveu adjunt de la formació, Sergio Rodríguez, que ha apuntat que l'acceptació, per part del Govern, dels 20 milions per a la lliure elecció de llengua serà "condició sine qua non" perquè aquest grup recolzi els pressupostos per al 2024.

A més, ha afegit que "el pla per a la lliure aplicació de llengua en principi serà voluntari i l'única manera que els centres educatius s'hi adhereixin és fer-ho prou atractiu".