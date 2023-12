@EP

El Parlament ha aprovat suspendre temporalment la prima o el subsidi per jubilació així com els premis de vinculació i iniciarà dos processos de revisió d'ofici de dues llicències d'edat.

Així ho recull l'informe realitzat pel secretari general del Parlament, Albert Capelleras, en resposta a l' Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) , que en un document va advertir de 10 casos i pràctiques irregulars en matèria de personal i de dret d'accés a la informació pública a la Cambra.

En el cas de la prima o subsidi per jubilació i premi de vinculació, l'OAC va observar que, tot i que s'establien limitacions a partir del 2027, el concepte segueix vigent i són gratificacions que no estan previstes a l'Estatut bàsic de l'empleat públic .

Segons l'informe de Capelleras, les referències contingudes als Estatuts del Règim i Govern Interior de Parlament (ERGI) sobre aquestes qüestions semblen "insuficients per considerar que se li dóna cobertura legal, atès que aquella jurisprudència exigeix que a la llei consti la regulació de la mesura".

"Aquesta regulació seria nul·la de ple dret pel fet de regular una matèria reservada a la llei o, en aquest cas, a una norma amb valor i força de llei", afegeix.

Per això, es considera convenient "aclarir la situació i iniciar un procediment de revisió d'ofici per nul·litat de ple dret de les disposicions afectades", de manera que quedaran en suspens temporalment les disposicions afectades en espera del que resolgui la Comissió Jurídica Assessora del Govern, el dictamen del qual serà vinculant.

LLICÈNCIES D'EDAT



Sobre les llicències d'edat al Parlament, Antifrau va rebre una renúncia segons la qual tot i que es van suprimir el gener del 2022, des d'aleshores se n'han tramitat o concedit 13 més "i moltes diferides a un any vista o més".

Capelleras recull que la tramitació i la concessió de les 14 llicències sol·licitades el 2021 no sembla que poguessin obeir a la seva eventual supressió més endavant, atès que fins al gener del 2022 no es va plantejar aquesta opció, però durant la tramitació i la concessió d'aquestes llicències” es podia saber que es preparava la modificació de les normes, i que es modificaven les condicions en uns termes menys beneficiosos".

Així, van optar per pactar amb els diferents funcionaris afectats una data d'efecte de la llicència posterior a la sol·licitada, i en aquest cas hauria estat "convenient" explicar les necessitats del servei que justificaven l'ajornament.

PROCEDIMENT DE REVISIÓ



Malgrat tot, del total de les llicències d'edat revisades, han decidit obrir un procediment de revisió d'ofici en dos casos, en què els interessats demanaven començar-la a tenir després de l'1 de gener de 2022 i se'ls va concedir "amb diversos mesos de antelació".

"Això contradeia la normativa aplicable, de la qual es desprenia que l'atorgament de la llicència no podia tenir una antelació superior a un mes a la data sol·licitada", destaca el secretari general de la Cambra, després de concretar que hom la va demanar a l'octubre de 2021 per a abril de 2022, i l'altre ho va fer al desembre de 2021 per a juliol de 2022.

I és que, segons Capelleras, si s'hagués respectat aquesta premissa, la llicència d'edat no s'hauria pogut concedir: "Les dues resolucions podrien ser nul·les de ple dret per haver prescindit totalment i absolutament del procediment establert legalment".