El Parlament ha aprovat un total de 12 lleis el 2023 i actualment té en tràmit 70 iniciatives legislatives i una proposta de reforma del seu reglament, ha informat la Cambra catalana en un comunicat aquest dijous.

Des de l'inici de la legislatura, el Parlament ha aprovat 25 lleis, i el 2023 s'han celebrat 22 plens entre ells el que va triar l'actual presidenta Anna Erra, en substitució de Laura Borràs; el tercer debat de política general del president de la Generalitat, Pere Aragonès, i quatre monogràfics sobre educació, dos d?energies renovables i seguretat.

El 2023, el ple també ha convalidat 6 decrets lleis , ha aprovat 110 mocions i 32 resolucions, també ha celebrat 16 sessions de control amb 128 preguntes al president Aragonès i 224 als consellers, i s'han debatut 146 interpel·lacions al Govern.

Des del començament de la legislatura, hi ha hagut 66 sessions plenàries, que durant gairebé 900 hores han validat 37 decrets lleis, han aprovat 292 mocions i 114 resolucions; també s'han fet 47 sessions de control, amb 376 preguntes a Aragonès i 658 als consellers, i hi ha hagut un total de 409 interpel·lacions al Govern.

LLEIS APROVADES EL 2023



De les 12 lleis aprovades el 2023, sis són fruit de projectes de llei, cinc de proposicions de llei presentades pels grups i una pel Conselh Generau d'Aran.

Els projectes de llei han estat el de Pressuposts de 2023; la llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic per al 2023 --coneguda com a 'llei d'acompanyament' dels Pressupostos--; la de creació de la comarca del Lluçanès; la de mesures urgents per reduir la temporalitat; la de foment de lassociacionisme, i la de creació del Consell dEducació de Catalunya.

Les proposicions de llei aprovades són les mesures per fer front a la inactivitat de propietaris en casos d'ocupació il·legal d'habitatges amb alteració de la convivència veïnal; la de canvi d'adscripció comarcal de Biosca i Torà; la dús de llengües oficials en lensenyament no universitari; la de l'escortisme; la de mesures urgents per la sequera, i la d'eradicació de la violència masclista.

EN TRÀMIT



De les iniciatives en tràmit, hi ha 13 projectes de llei del Govern, 44 proposicions de llei dels grups, 8 iniciatives legislatives populars i 5 propostes de proposicions de llei per portar al Congrés.

La darrera iniciativa presentada ha estat el projecte de llei del llibre cinquè del Codi de finances públiques de Catalunya, sobre la tresoreria, endeutament i garanties, que el Govern va registrar el 27 de desembre.

També està pendent l'acceptació de la Mesa de la proposta de PSC, ERC, Junts i comuns perquè no prescriguin els delictes d'abús sexual comesos contra menors per presentar-la a la Mesa del Congrés.

La Cambra catalana ha tramitat una proposta de reforma del reglament, dues proposicions de llei sobre comunicació audiovisual, una proposició de llei de memòria democràtica amb el projecte de llei de memòria democràtica.

TAULA, JUNTA I COMISSIONS



El 2023, la Mesa ha fet 61 reunions , la Mesa ampliada amb tots els grups parlamentaris n'ha fet 10, la Junta de Portaveus s'ha reunit 36 vegades i les comissions han fet 301 sessions. El proper període de sessions començarà el 15 de gener, amb una reunió ordinària de la Mesa, i per a aquest període es preveuen 13 sessions plenàries.