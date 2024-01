El líder socialista, Salvador Illa, en una de les intervencions. Foto: Europa Press

Els partits de l'oposició han retret, aquest dimecres 24 de gener, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, estar "en mode electoral" després dels canvis al Govern anunciats dimarts passat 23.

"Les eleccions són la seva prioritat ", ha sostingut Salvador Illa (PSC) al ple del Parlament després d'una compareixença d'Aragonès per explicar nomenaments com el de la fins ara consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, com a vicepresidenta.

També ha criticat que Aragonès sigui nomenat candidat d'ERC per a les eleccions catalanes i que els canvis a l'Executiu s'han fet pensant "en allò que necessita el candidat i no en allò que necessita el president del Govern".

A més, ha qüestionat l'"estabilitat" del Govern després de tres canvis en tres anys de legislatura, i ha recordat que se sosté amb una minoria de 33 diputats al Parlament.

Finalment, ha assegurat que Catalunya "necessita algú que pensi a Catalunya, no en els equilibris del partit del president de la Generalitat", i ha afegit textualment que el PSC continuarà construint una alternativa amb entesa, mà estesa i política útil.