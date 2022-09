Aquesta serà la possible samarreta del Barça la temporada que ve / SPORT

Només un mes després que el Barça llancés la nova samarreta de la tercera equipació, avui el diari SPORT ha donat detalls sobre com seran les noves samarretes de la temporada que ve. La més sorprenent de totes, sens dubte, és la segona elàstica, ja que serà completament blanca.

La decisió la va prendre el president Joan Laporta i la junta directiva fa uns mesos. Després de llançar una samarreta que fa la sensació que es va quedar a mig camí d'una aposta total pel blanc -la tercera actual és d'un color gris claret amb una creu blaugrana al centre-, sembla que la temporada 2023/24 s'apostarà al "tot o res" i es definirà el blanc com a color total de la segona equipació.

A causa de les similituds amb l'etern rival, el Reial Madrid, hi va haver un gran debat al si del club sobre si s'havia de fer aquest pas, però fonts de l'entitat han confirmat a SPORT que estan segurs que aquesta serà una de les samarretes més venudes de la història.

Johan Cruyff jugant un partit amb el Barça / Arxiu

De fet, a la història blaugrana no és la primera vegada que es llueix el blanc a la segona samarreta. Sense anar més lluny, el mateix Johan Cruyff la va vestir durant la temporada 1977/78, per la qual cosa no és una aposta nova, sinó una mirada al passat.

PRIMERA EQUIPACIÓ "CLÀSSICA"

Però el segon equipament no serà l'únic que mirarà al passat. La samarreta principal de la temporada que ve recuperarà el model clàssic utilitzat des del 1912 fins a principis de la dècada dels 90, quan es van implementar els canvis més significatius. Durant pràcticament vuit dècades, a l'equipació van predominar les tres franges més amples a la part frontal, i sembla que es voldrà reprendre aquesta línia per a la propera campanya, amb els tradicionals blau i grana.