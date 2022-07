El Departament de Salut començarà a administrar la vacuna contra la verola de mico / Salut

El Departament de Salut començarà aquest dijous 21 de juliol la campanya de vacunació contra la verola del mico (Monkeypox), tal com ho ha explicat la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas. En aquest sentit, ha puntualitzat que s’administrarà principalment a persones que tenen un alt risc de contraure la malaltia, és a dir, que mantenen pràctiques sexuals d’alt risc incloses en programes de PrEP al VIH o amb infecció per VIH, seguint criteris acordats a nivell Estatal.

Cabezas també ha explicat que, a part de les persones que tenen més risc de contraure aquesta malaltia, també es vacunaran els contactes estrets dels casos confirmats i que poden tenir més complicacions, com per exemple, els infants, les persones embarassades i les persones immunodeprimides. En aquests casos, la vacuna s’administra en el primers quatre dies després d'haver estat en contacte, per tal que la malaltia no es desenvolupi.

La vacuna contra la verola del mico s’administrarà a tres centres amb cita prèvia: en el BCN Checkpoint, l’Hospital Clínic de Barcelona; i la Unitat de ITS Drassanes- Vall Hebron. Els tres centres començaran en breu a contactar directament amb les persones per agendar la cita.

1.643 DOSIS DE VACUNES

Carmen Cabezas ha detallat que Catalunya ha rebut un total de 1.643 vacunes de les 5.300 dosis de les quals disposa el Ministeri de Sanitat disposa en aquests moments. Recordem que està previst que Espanya rebi 12.000 dosis per part de la Unió Europea: “A Catalunya li ha correspost una tercera part de les vacunes que s’han repartit per tot l’Estat espanyol. Hem d'administrar la vacuna a qui més ho necessita. També insistirem al Ministeri de Sanitat que reclami a nivell europeu que s’agiliti la compra de més dosis”, ha assenyalat Cabezas.