El Sindicat d'Infermeria SATSE ha denunciat que les diferents conselleries de Sanitat incorren un any més en el que han anomenat "falses veritats" per a argumentar el tancament de llits que es realitza al llarg dels mesos d'estiu, enguany s'ha previst el tancament de 8.600 llits en el conjunt de l'Estat.

Així ho ha informat l'associació en un comunicat emès aquest 26 de juliol, on SATSE posa sobre la taula el fet que "els responsables de les diferents conselleries o partits polítics afins al Govern de torn han intentat han intentat “maquillar” una veritat inqüestionable", que és que "la pràctica totalitat de les comunitats autònomes, quan no són totes, tanquen llits als seus hospitals aprofitant el període estival".

La primera “falsa veritat”, segons SATSE, és el fet d'atribuir la reducció de llits a una “redistribució”, que respon a la menor demanda assistencial que hi ha a l'estiu. “El que no expliquen és que no hi ha una menor demanda assistencial per voluntat de la ciutadania, si no que són les pròpies administracions les que provoquen aquesta situació en paralitzar les consultes externes, proves diagnòstiques i intervencions quirúrgiques no urgents fins al final de l'estiu”, s'afirma des de l'organització.

Sobre aquest tema, el Sindicat d'Infermeria critica que, en lloc d'atallar el problema de les llistes d'espera, s'opta per no rebaixar-les durant els mesos d'estiu. Tot això, es recorda, en un context en què s'han registrat les pitjor xifres en intervencions quirúrgiques en 19 anys, doncs segons les últimes dades aportades pel Ministeri de Sanitat, hi ha més de 706.000 persones esperant la crida del seu hospital.

Una altra de les “falses veritats” de les conselleries és afirmar que s'adequa el nombre de llits a l'estiu perquè “els professionals sanitaris tenen dret a agafar-se les seves vacances”. Segons el sindicat, es tracta d'una "interpretació injusta de la realitat, al no assenyalar que si no hi ha suficients professionals és perquè el percentatge de substitucions no supera el 35-40% en el cas de les infermeres i infermers, sent molt inferior en el cas dels fisioterapeutes".

“En lloc de continuar utilitzant excuses molt allunyades de la realitat per a intentar justificar l'injustificable i intentar confondre a l'opinió pública, el que les administracions sanitàries públiques haurien de fer és invertir els recursos i mitjans necessaris que evitin un problema que, any rere any, es repeteix perjudicant més de 47 milions de persones”, apunten des de SATSE.

COMISSIONS OBRERES DENUNCIA L'ARREL ADMINISTRATIVA DEL PROBLEMA

Des de CCOO de Barcelona també es denuncia la situació que pateix el personal d'infermeria als hospitals. Àngels Moreno, infermera de quiròfan a l'Hospital Vall d'Hebron i responsable de l'àmbit de Sanitat del Barcelonès per CCOO, ha posat sobre la taula que la problemàtica del tancament de llits s'atribueix a una situació de caràcter administratiu per la falta d'infermeres, i no només a la pròpia gestió dels centres sanitaris.

"El tancament de llits no és cap sorpresa. Al mes de juliol els hospitals tenen molta feina, però de cara a l'agost sempre es redueix la programació perquè el personal fa vacances", ha afirmat en declaracions a Catalunyapress. D'aquesta manera, ha explicat que la necessitat de personal es fa patent a l'estiu, denunciant greus situacions de falta de personal a hospitals del Barcelonès com l'Hospital Sagrat Cor i l'Hospital del Mar, amb molta càrrega assitencial a l'estiu.

D'altra banda, des de l'Hospital Vall d'Hebron s'han dut a terme mesures per a escurçar les llistes d'espera, una de les situacions que denuncia el comunicat de SATSE. De fet, explica Moreno, a l'hospital s'han realitzat intervencions en torns de tarda per tal d'agilitzar les llistes d'espera. De la mateixa manera, la situació urgent de falta de personal ha provocat que des de l'hospital s'estiguin pagant hores extra i elaborant contractes amb incentius per tal de mantenir el major personal possible.

Per això, des de CCOO es demana que s'ampliï l'oferta de places universitàries per al grau d'Infermeria. "Als propers 10 anys es jubilarà molta gent del sector, i això no s'està tenint en compte", assegura Moreno. També s'exigeix que la labor de la infermera es faci més atractiva i estigui més valorada de cara als que s'hi volen dedicar, amb una retribució més alta que en l'actualitat.