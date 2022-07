Part mitjançant una cesària / Hospital de Santa Caterina

L’Hospital Santa Caterina de Salt (Girona) ha desenvolupat un protocol amb el qual es pretén millorar la recuperació de les dones que tenen el seu fill o filla per cesària programada, no urgent, a més de la vivència de tot el procés de part, tant de la mare com de la seva parella, garantint els estàndards de seguretat tant materns com neonatals. Totes aquestes mesures s'emmarquen dins del protocol ERAS.

Els Programes ERAS (les sigles de "Enhanced Recovery After Surgery") o Programes de Rehabilitació Intensificada es basen en l’aplicació d’una sèrie de mesures i estratègies als pacients que seran sotmesos a un procediment quirúrgic, amb l’objectiu de disminuir l’estrès i els riscos derivats d’una intervenció i que puguin tenir una millor recuperació. Si hi ha un grup a qui millor li vagi aquest protocol és precisament a les dones joves, ja que acostumen a tenir un bon estat de salut i un major potencial per a recuperar-se ràpidament després d'un part per cesària.

FASES DEL PROTOCOL



El nou protocol del Santa Caterina, elaborat pels serveis de Ginecologia, Anestesiologia i Pediatria de l’hospital, es desplega en tres fases: abans de la cirurgia, durant la cesària i la recuperació després de la cesària. La fase inicial, prèvia a la cesària, es tractarà d'una fase més informativa, ja que es detallarà a la mare i la parella tots els detalls, a més d'incorporar mesures més clíniques com la reducció de les hores de dejú i l’administració de fàrmacs sedants a la mare.

La segona fase està relacionada amb la intervenció quirúrgica "cesària pro-vincle", que permet una vivència més plaent de tot el procés. Aquesta cesària consisteix en l'aplicació de mesures per fomentar el vincle de la mare, la parella i el nadó, i s'ofereix en el cas de les cesàries programades, no urgents. Aquests protocols estan relacionats amb la forma en la qual s'organitza la intervenció, com es prepara el quiròfan i com la mare i la parella participen en el naixement del nadó.

Alguns dels detalls d'aquesta fase es basen en promoure un ambient tranquil, en afavorir el contacte de "pell amb pell" tan aviat surt el nadó de l'interior de la mare, en endarrerir el pinçament del cordó umbilical per reduir el risc d'anèmia neonatal...

En la tercera i última fase, la de recuperació després de la intervenció, la mare, la parella i el nadó passen a la planta d’hospitalització on s’intenta optimitzar al màxim la bona recuperació de la mare, afavorint la mobilització precoç i potenciant l’inici de la ingesta oral. D’aquesta manera s’aconsegueix reduir els dies d’estada a l'hospital, de cinc dies a 72 hores o menys, en segons quins casos.