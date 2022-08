Valentín Fuster, director general del CNIC, director del Mount Sinai Heart i director mèdic de l'Hospital Monte Sinaí / @EP

La polipíndola desenvolupada pel Centre Nacional d'Investigacions Cardiovasculars (CNIC) i Ferrer, que inclou tres medicaments (aspirina, un inhibidor de l'enzim convertidor d'angiotensina (ECA) i una estatina), és eficaç en la prevenció d'esdeveniments cardiovasculars després d'un atac al cor disminuint la mortalitat per causes cardiovasculars en un 33%.

Així ho mostra l' estudi 'SECURE', coordinat pel CNIC, que s'ha presentat aquest divendres en una sessió de Hot Line al Congrés Europeu de Cardiologia (ESC 2022) que se celebra a Barcelona i els resultats del qual han estat publicats a 'The New England Journal of Medicine (NEJM)'.

"Els resultats de l'estudi revelen, per primera vegada, que la polipíndola que conté aspirina, atorvastatina i ramipril aconsegueix reduccions clínicament rellevants als esdeveniments cardiovasculars recurrents en pacients que han patit un infart de miocardi", ha subratllat l'investigador principal de l'estudi 'SECURE ', Valentín Fuster, director general del CNIC, director del Mount Sinai Heart i director mèdic de l'Hospital Monte Sinaí (Estats Units).

'SECURE' va incloure 2.499 pacients de 7 països europeus (Espanya, Itàlia, Alemanya, República Txeca, França, Polònia i Hongria) que havien patit un infart de miocardi als quals es va assignar de forma aleatòria a rebre un tractament estàndard o la polipíndola del CNIC. L'edat mitjana dels participants va ser de 76 anys i el 31% eren dones. Un 77,9% tenia hipertensió, 57,4% diabetis i el 51,3% antecedents de tabaquisme.

L'objectiu primari de l'estudi, finançat pel programa de recerca i innovació Horitzó 2020 de la Unió Europea, va incloure esdeveniments cardiovasculars més grans : mort per causes cardiovasculars, infart de miocardi no mortal, ictus o revascularització urgent. Les dades de l'estudi SECURE amb un seguiment mitjà dels pacients de tres anys són concloents pel que fa a aquest objectiu.

L'estudi va trobar una disminució del risc acumulat de presentar aquests quatre esdeveniments del 24% en pacients que van rebre la polipíndola davant dels que van continuar prenent el tractament per separat de manera habitual.

Especialment rellevant són els efectes de la polipíndola sobre una de les variables més determinants, la incidència de mort cardiovascular, que va disminuir en un 33 per cent, passant de 71 pacients al grup de tractament habitual a 48 al grup de polipíndola.

A més, els pacients del grup de la polipíndola presentaven nivells més alts d'adherència en comparació dels del grup d'atenció habitual, confirmant així les troballes obtingudes a l'estudi 'FOCUS', també finançat per la Unió Europea.

"L'adherència al tractament després d'un infart agut de miocardi és essencial per a una prevenció secundària eficaç. La polipíndola, per ser una estratègia molt senzilla que uneix tres dels tractaments basals en aquest tipus de pacients, n'ha demostrat el valor ja que l'augment de l'adherència implica que els pacients estan sent més ben tractats i, gràcies a això, tenen un menor risc de patir esdeveniments cardiovasculars ”, afegeix el director científic de la Fundació de Recerca HM Hospitales i primer autor de la publicació, José María Castellano.

Segons el Chief Marketing, Òscar Pérez, Market Access and Business Development Officer de Ferrer, "la reducció de la mortalitat cardiovascular en un 33% demostra l' eficàcia del tractament amb Trinomia davant del tractament habitual".

"Aquests resultats ratifiquen el nostre propòsit de generar un impacte positiu a la societat i suposen un pas important en la nostra missió d'aportar valor significatiu i diferencial a les persones que pateixen malalties greus ", ha afegit.

Fuster ha conclòs que les troballes de l'estudi "suggereixen que la polipíndola es podria convertir en una part integral de les estratègies per prevenir esdeveniments cardiovasculars en pacients que han patit un infart".

"En simplificar el tractament i millorar l'adherència, aquest enfocament té el potencial de reduir el risc de malaltia recurrent i mort cardiovascular a escala mundial", ha dit.