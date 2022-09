Les fulles caient a la tardor / Freepik

Aquest divendres 23 de setembre va ser el dia en què l'estiu va passar a la història i es va donar entrada a la tardor . Les estacions passen i el clima va canviant, i això té un efecte en la nostra salut, més enllà del fet d'obligar-nos a tenir una jaqueta al nostre voltant per si de cas. Un dels efectes principals i més notoris és la “ depressió temporal ”, però per què passa?

Un dels elements principals que cal tenir en compte és la manca de llum. A mesura que van passant els dies, les hores d'il·luminació es van escurçant i cada cop es fa de nit més aviat. Aquesta manca de llum influeix sobre el cervell, ja que produeix nivells més baixos d'hormones com la melatonina, que és una hormona que intervé en el cicle natural del son. Com més melatonina segrega el cos, més somni i cansament arrosseguem... com a mínim fins que el nostre cos s'acostumi a aquesta manca lumínica.

A més, cal destacar que, com a mínim sol rebem, més acusem la manca de vitamina D, que incideix directament en el nostre sistema immune, entre moltes altres parts.

Aquesta fase, coneguda com a astènia tardorenca, sol durar uns 15 dies, un mes com a màxim. En cas que s'allargués aquest període de cansament sever, seria recomanable assistir a un metge.

TRASTORN AFECTIU ESTACIONAL (TAE)

Aquest trastorn fa referència a un tipus de depressió temporal relacionada amb els canvis d‟estació. Normalment comença quan el temps empitjora i finalitza a mesura que arriba el bon temps a la primavera. Segons un estudi publicat el 2015 , aquesta patologia la pateixen entre un 1 i un 10% de la població mundial.

Per diagnosticar aquesta malaltia, cal que aquesta alteració d'ànim es presenti com a mínim en dos mesos de tardor o hivern en dos anys consecutius . Un altre dels símptomes clars és que a la primavera es presenta un estat d' hiperactivitat que contrasta clarament amb l'estat depressiu. Una de les zones més comunes per a la TAE és als països nòrdics, però pot passar també a qualsevol altra part del món, ja que depèn de més factors que els purament ambientals.

PRINCIPALS SÍMPTOMES DE L'ARRIBADA DE LA TARDOR

El Transtorn Afectiu Estacional potser és el punt més extrem de l'afectació del canvi estacional, però en general, és normal sentir-se cansat, decaigut ... A més, apareixen també els problemes per agafar el son i la dificultat per mantenir-se concentrat en alguna tasca.

També pot passar que les teves respostes cap a la resta siguin pitjors, ja que ens sentim més irascibles i irritats amb tot al nostre voltant. A més, amb l'arribada del fred ens sentim més tristos i fins i tot nostàlgics. Cal afegir també el fet que la interacció social disminueix, ja que no fa tanta calor i en nombroses ocasions preferim quedar-nos arrecerats a casa. Això també contribueix al fet que caiguin les endorfines, conegudes tradicionalment com a "hormona de la felicitat" .

La part bona d'aquests símptomes és que s'acaben marxant al cap dels dies , tan bon punt el nostre cos regula la quantitat d'hormones segregades.