Generalment, els efectes secundaris de la quimioteràpia influeixen negativament sobre la qualitat de vida dels pacients, en els quals a més aquests produeixen un gran temor. Entre ells, la caiguda de cabell és un dels que més afecta i impacta en els pacients. Vegem per què passa.

El motiu es redueix en gran mesura als fàrmacs clàssics destinats a la quimioteràpia, els quals ataquen el cicle cel·lular. Això vol dir que la diana seran les cèl·lules que es van replicant, entre les quals s'inclouen les cèl·lules del tumor en qüestió. Però també tenim cèl·lules amb un cicle cel·lular molt actiu i que es van reproduint de forma contínua, com les de la matriu del fol·licle pilós.

La Societat Espanyola d'Oncologia Mèdica (SEOM) assenyalen en aquest sentit que els fàrmacs de quimioteràpia actua sobre les cèl·lules cancerígenes, que anteriorment eren cèl·lules sanes, però que en un estat o altre segueix tenint el mateix procés metabòlic. Això implica que els fàrmacs també actuaran sobre les cèl·lules sanes. Algunes de les més afectades són les que es reprodueixen a una gran velocitat, com són els fol·licles pilosos, la medul·la òssia, el tub digestiu i el sistema reproductor. Però pel que fa a la pèrdua de cabell, no passa només al del cap sinó també al de les celles, els braços o les cames.



El cicle capil·lar té tres fases: 'anàgen' o creixement, 'catagen' o repòs, i el 'telogen' o caiguda. La majoria dels cabells són a la primera fase, i per això sempre estan creixent, però si els fàrmacs ataquen aquestes cèl·lules, els cabells deixa de reproduir-se i acaba caient de forma sobtada.

Hi ha unes gorres especials que poden ajudar a frenar la caiguda de pèl, ja que refreden el cuir cabellut per mitjà d'una gorra connectada a una màquina on es controla de forma electrònica la temperatura. Per tant, acaba remetent la caiguda dels cabells.



La bona notícia és que els cabells es poden recuperar quan s'acaba completament la quimioteràpia. Pot trigar entre 3 i 9 mesos a recuperar la longitud original, però s'han detectat múltiples casos en què apareixen els cabells en una forma o textura diferent del que hi havia de forma prèvia, ja que les cèl·lules poden haver quedat danyades.

Però els cabells no són l'única part del cos que es veu afectada greument pels fàrmacs. Les ungles també tenen cèl·lules que es van replicant, de la mateixa manera que passa amb els cabells, per la qual cosa acaben patint canvis amb la quimioteràpia. Els més clars són que se n'alenteix el creixement i que es torna més fràgil.