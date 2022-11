El sedentarisme és l'enemic de la salut / Arxiu

Un nou estudi de la Facultat de Medicina de la Universitat de Missouri (Estats Units) ha aconseguit la primera prova en humans que els canvis a curt termini a l'estil de vida poden alterar la resposta a la insulina dels vasos sanguinis.



També és el primer estudi que demostra que els homes i les dones reaccionen de manera diferent a aquests canvis , segons mostra la investigació, que s'ha publicat a la revista científica 'Endocrinology'.



La resistència vascular a la insulina és una característica de l'obesitat i diabetis de tipus 2 que contribueix a la malaltia vascular.



Els investigadors van examinar la resistència vascular a la insulina en 36 homes i dones joves i sans exposant-los a 10 dies d'activitat física reduïda, i van reduir el nombre de passos de 10.000 a 5.000 passos al dia. Els participants també van augmentar el consum de begudes ensucrades a sis llaunes de refresc al dia.

"Sabem que la incidència de la resistència a la insulina i de les malalties cardiovasculars és menor en les dones premenopàusiques que en els homes , però volíem veure com reaccionaven els homes i les dones a la reducció de l'activitat física ia l'augment del sucre a la seva dieta durant un curt període de temps", ha comentat una de les líders de la investigació, Camila Manrique-Acevedo.



Els resultats van mostrar que només en els homes l'estil de vida sedentari i l'alta ingesta de sucre van provocar una disminució del flux sanguini de les cames estimulat per la insulina i un descens d'una proteïna anomenada adropina , que regula la sensibilitat a la insulina. un important biomarcador de la malaltia cardiovascular.



"Aquestes troballes subratllen una diferència relacionada amb el sexe en el desenvolupament de la resistència vascular a la insulina induïda per l'adopció d'un estil de vida amb alt contingut de sucre i poc exercici. Fins on sabem, aquesta és la primera evidència en humans de que la resistència vascular a la insulina pot ser provocada per canvis adversos a curt termini a l'estil de vida, i és la primera documentació de diferències relacionades amb el sexe en el desenvolupament de la resistència vascular a la insulina en associació amb canvis en els nivells d'adrobina", ha esgrimit Manrique-Acevedo.



A continuació, els investigadors intentaran examinar quant de temps es triga a revertir aquests canvis vasculars i metabòlics i avaluar més a fons l' impacte del paper del sexe en el desenvolupament de la resistència vascular a la insulina.