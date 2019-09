Recomanen a jubilats caçar pokémons per combatre el sedentarisme

Treballadors de serveis socials sanitaris de la zona del Barcelonès Nord i el Baix Maresme (Barcelona) han recomanat als jubilats participar en trobades de jugadors del joc 'Pokémon Go' en places i carrers, per tal de combatre el sedentarisme i l'aïllament i millorar el seu benestar.









La iniciativa vol animar la gent gran a sortir més de casa i caminar una bona estona, així com millorar les seves relacions, participant en aquest joc, que només a Badalona (Barcelona), mou un miler de participants, i va sorgir per idea d'una treballadora social d'un centre d'atenció primària (CAP) de Badalona, ha explicat en un comunicat aquest divendres la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).





"La major pandèmia que viuran les societats desenvolupades és la solitud de les persones d'edat avançada de les persones d'edat avançada. Aquests sistemes ajuden a combatre la soledat" fent-los sentir que pertanyen a un col·lectiu, ha explicat el professor de la UOC Jordi Piera .





Piera és director d'Innovació, Recerca i Tecnologies de la Informació de l'entitat Badalona Serveis Assistencials (BSA) -que gestiona cinc CAP de Badalona i un a Montgat (Barcelona) -, i va recollir la proposta d'una treballadora a la qual se li va ocórrer recomanar als néts d'un home que sortia poc de casa que ho animessin a jugar a aquest joc, amb bons resultats.





El professor, al costat d'altres investigadors del grup Open Evidence de la UOC, porta a terme un estudi a partir de les dades anònims del xat que va crear per organitzar les trobades a Badalona, en què hi ha persones de totes les edats, i que els permetrà saber "quant caminen cada dia les persones amb motiu del joc, les vegades que queden o també com són les xarxes de relacions que s'estableixen".